經濟日報社論／綁好安全帶 突破2026經濟新挑戰

綁好安全帶，突破2026經濟新挑戰。 歐新社

2025年4月川普宣布對各國課徵對等關稅的「解放日」之後，全球股市立即應聲大跌；尤其是當川普把台灣的對等關稅訂為32%時，台灣的產業和人民在心理上和實際經濟層面上都無法承受這個打擊。然而，就在我國政府忙著找美國政府協商的同時，AI產業的高速發展，帶動了台灣護國神山台積電及其相關產業的出口動能；另一方面，美國對台灣的最終稅率一直沒有決定，反而促成了全球企業對於高端晶片的搶購和囤積熱潮。結果造成台灣在晶片相關產品出口的快速成長，不但使得台灣的總出口成長率達到31.1%，而且拉動經濟成長率達到7.37%，這是自2010年以來最高的經濟成長率。

同時，在台積電股價高漲的帶動下，2026年第一周台股衝過3萬點大關，看起來台灣經濟一片欣欣向榮。但是，在股價指數屢創新高的時候，許多傳統產業其實仍然是苦哈哈的，很多企業的股價仍在低檔，比方說，水泥、鋼鐵、塑化和紡織等。也就是說，2025年真正能享受到經濟成長果實的只有少數產業和少數持有科技股的股民。

在歷經去年的高經濟成長之後，主計總處預估今年的經濟成長率將回到正常的3.5%水準，因為去年出口金額已經非常高，11月單月的出口金額達到歷史新高的641億美元，在如此高的基礎之下，今年出口很難再達到兩位數的成長。綜合來看，今年仍然有許多影響國內外政經情勢的重要變數，隨時都會對台灣造成重大衝擊，值得特別關注。

首先，在國際方面，美中競合與對等關稅仍然遲而未決，這將是影響今年全球政經情勢的最大不確定因子之一；同時，俄烏戰爭是否能夠正式停火，甚至簽署協議也是重要因素。依去年的發展情勢來看，上述兩個因素可能不容易立即解決。尤其是美國突然對委內瑞拉出兵，對於大國政治提供一個不良示範，如果美國可以任意對其他小國動手，為什麼中俄不行？

另外一個產業上的重大不確定因素，就是大家都在談論AI是否會成為泡沫？因為如果AI產業真的出現泡沫，台灣的高科技產業一定會受到嚴重的打擊。最後一個不利因素是，今年中國大陸內需市場可能持續不振，對於台灣產品的需求持續減少，台灣對大陸出口占比會再度下滑，影響台灣出口。

不過，國際上也有兩個有利因素，一個是今年美國聯準會可能會持續調降利率，有些專家預估最多可能會調降3碼，利率下降將可刺激美國經濟，從而帶動台灣對美國出口。另外，美國強行插手委內瑞拉的政治與石油，將會擴大委國石油出口，因此今年全球的原油價格可能會持續下跌。

至於影響國內的主要因素，首先，我們與美國協商的對等關稅，雖然有消息說可能下降到15%，但是我們必須擴大對美國投資，尤其在晶片的投資，這會減少台灣的投資動能。另外，美國也還沒有宣布對全球晶片的關稅稅率，這也是重大的不確定因素。

其次，去年我國民間消費成長率只有1.5%，今年民間消費情況可能也不樂觀。雖然最近台股攀上3萬點，市值達到100兆，但是台積電占了近40兆，其中外資與國發會合計持有約八成，國人手中只有二成；因此股市雖然再創新高，但是對於國內消費的刺激有限。更何況今年國內有選舉，在政情動盪的情況下，國內消費與投資成長可能持續低迷。

總而言之，2026年將會是一個非常不確定的一年，不但國際因素變化很大，兩岸關係可能也不樂觀，同時國內選舉也會造成許多衝突與動盪，再加上AI泡沫的不確定因素。所以，今年台灣的政治情勢不是大好就是大壞，而台灣的經濟可能是小好或是大壞，政府、企業、投資人和全體國人都要綁好安全帶，小心地因應今年的各種挑戰。