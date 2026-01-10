聽新聞
聯合報黑白集／卓內閣的「瘋神榜」

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/行政院' rel='行政院' data-rel='/2/141369' class='tag'><strong>行政院</strong></a>長<a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片

有沒有一種排行榜，名列前茅的人沒有光榮感，卻感到驚嚇不安，覺得自己受到了「處罰」；而吊車尾的人則私心竊喜，知道自己深獲關愛？行政院主計總處最近發布的縣市政府的「財力級次表」，就神奇地做到了這點。

台東縣長饒慶鈴，就是那位驚惶的榜首。台東縣府近幾年努力償還掉五十六億元債務，因此連跳四級，從財力最差的第五級突然被直接跳升到第一級，和首都台北及有竹科加持的新竹縣市並列。年稅收僅十二億的邊陲，和稅收一八○○億的首都比肩，饒慶鈴質疑：是中央有點錯亂呢？還是財政自律反而受到懲處？

如此質疑，主要是名列前茅的縣市意味著中央補助款將減少，自籌比率則要提高。這對原本名列一級的北市及新竹縣市，根本沒差，但台東就倒了大楣。這樣惡搞排名，正是卓內閣的目的之一，要反咬在野黨的《財劃法》修法不良。君不見，綠營提名的下屆台東縣長候選人陳瑩馬上出來補刀，無縫唱和，早有伏筆。

從榜首哀號，即可推知榜尾之竊喜。名列第五級的包括台南、彰化、澎湖、屏東、連江，就有三個是綠營執政，充分表達了行政院「明貶暗助」的苦心。也因此，台南市被連降兩級，黃偉哲也不以為忤。

為了對抗在野黨，卓內閣能寫出這樣的「瘋神榜」，也算神乎其技了！

社論 卓榮泰 行政院 稅收 台南 內閣 財劃法 補助款 黃偉哲 綠營

