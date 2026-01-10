經濟日報社論／全球經濟充滿煙硝與劇痛

邁入新的一年，全球動盪的勢頭非但未能緩解，反而呈現出加速與深化之勢。路透

邁入新的一年，全球動盪的勢頭非但未能緩解，反而呈現出加速與深化之勢。當下的世界正站在一個殘酷的轉捩點上：支撐戰後國際體系的幾大支柱──美國的領導責任、多邊機制的規範效力以及自由貿易制度的內在韌性──正以前所未有的速度集體坍縮。我們所面對的，不僅是傳統意義上的地緣政治競爭，更是一場全球秩序的結構性顛覆。

這體現為一種逆向全球化的弔詭現象：風險與危機日益跨國蔓延，而應對的解決方案卻急速向民族國家疆界內收縮；問題是全球性的，但回應方式卻愈發部落化。世界經濟不僅是充滿硝煙與劇痛，更是在一場沒有明確規則的混亂博弈中，步向一個更加分裂、對抗與不確定的未來。

當前國際亂局的核心驅動者，無疑是正在進行深刻戰略轉向的美國。它依然掌握著無與倫比的軍事、經濟與金融霸權，卻系統性地拋棄了與此權力相伴的全球公共產品供給責任，核心邏輯簡化為赤裸的「金錢」計算與極端狹隘的「本土利益」至上。

這種轉變在經濟領域表現得淋漓盡致。多邊貿易協定被視為枷鎖，建設性的國際合作被單邊脅迫所取代；關稅不再是傳統的貿易保護工具，而變形為一種經濟武器，美國正試圖以強制力重塑全球供應鏈，其代價是全球生產效率的損失與通膨壓力的長期化。

隨著首要主導大國帶頭蔑視規則，二戰後苦心建立的多邊主義體系正陷入系統性功能失靈。在缺乏有效仲裁與協調的真空狀態下，國際經濟關係迅速退化為純粹的實力較量。全球貿易體系正從基於規則的秩序，退化為基於權力與脅迫的叢林，中小國家在此環境下被迫選邊站隊，其政策空間與發展權益受到嚴重擠壓。

全球秩序的危機不僅源於大國博弈與制度失靈，也深植於西方民主社會內部。全球化與技術變革的紅利分配極度不均，自動化與人工智慧的迅猛發展在提升總體效率的同時，也無情地摧毀了大量傳統中產階級職業。當制度無法有效回應多數民眾對經濟安全與社會公正的訴求時，民粹主義、反建制政治力量便趁勢崛起。他們將困境歸咎於全球化、移民與遠離民意的精英，進一步推動了排外與保護主義政策。內部政治的極化與失能，反過來又限制了這些國家理性應對外部挑戰、進行長期戰略規劃的能力，形成了一種惡性循環。

當國際規則不再具有約束力，當承諾與協議可以因國內政治需要隨意廢棄，當實力成為國際互動中唯一可靠的「硬通貨」，人類社會便不得不再次面對那個古老而殘酷的「叢林法則」幽靈。經濟互動不再是雙贏的合作，而是充斥著猜忌、脅迫與零和思維的競技場。供應鏈安全被置於效率之上，引發成本高昂的重複建設與資源錯配；金融市場被武器化，加速全球貨幣體系的分裂與去美元化進程；科技合作被戰略對抗所切割，阻礙全人類的創新步伐。

我們正在步入的是一個「碎片化的多極」或「對抗性的兩極」世界。大國之間經濟與技術體系的「脫鉤」風險真實存在，即便如2025年《美國國家安全戰略》中所保留的些許合作空間，在日益高漲的敵意下也顯得脆弱不堪。中小國家被迫在大國間進行艱難的平衡，全球經濟治理呈現出區域化、集團化的割裂特徵。

全球經濟確實已被硝煙與劇痛纏繞。對於世界各國而言，當務之急是認識到「堡壘經濟」絕非通往安全與繁榮的坦途，而是可能將世界引入更深困境的迷幻藥。在硝煙瀰漫之中，重振對話、維護最低限度的合作框架、捍衛多邊主義的核心價值，是穿越當前黑暗時期、尋求秩序重建的微弱但必須緊握的曙光。全球經濟的未來，取決於各國能否在民族主義狂潮與地緣政治對抗中，重新找回共存的智慧與責任的擔當。