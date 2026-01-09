聽新聞
聯合報黑白集／光「集氣」是不夠的

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/F-16' rel='F-16' data-rel='/2/122432' class='tag'><strong>F-16</strong></a>花蓮墜海，全民期盼<a href='/search/tagging/2/飛官' rel='飛官' data-rel='/2/233306' class='tag'><strong>飛官</strong></a><a href='/search/tagging/2/辛柏毅' rel='辛柏毅' data-rel='/2/246007' class='tag'><strong>辛柏毅</strong></a>上尉歸來。 圖／「IDF經國號」臉書粉專提供
F-16花蓮墜海，全民期盼飛官辛柏毅上尉歸來。 圖／「IDF經國號」臉書粉專提供

空軍又傳Ｆ-16失事，飛官辛柏毅上尉至今生死未卜。賴清德總統呼籲全體國人「集氣」，希望他平安。

近年「集氣」一詞從社群流行到現實世界，彷彿越多人集氣，奇蹟就會出現。這種想法，其實只是安慰劑。對一般升斗小民，面對意外或病痛，集氣至少表達起碼的關懷。但對國家而言，凡事靠集氣，則未免太消極懈怠。

正如飛官始終是「帥氣」的同義詞，然而伴隨光環的，則是超乎常人的風險。軍人存在的目的，就是國家因應威脅而培育的「死士」，一旦戰爭爆發，就必須不顧生命挺身而出，平日訓練即在刀鋒邊緣冒險進行。失事固然令人遺憾，卻不可能完全避免，甚至是國家安全必須付出的代價。

這次，Ｆ-16加裝防撞地系統進度嚴重延宕，飛官的防水防寒飛行裝仍然無著，遭到外界批評。前者，或許是因對美軍購關係不對等的無奈；後者則無技術瓶頸，幻象戰機部隊已使用多年，Ｆ-16卻要到明年美方才交貨。令人感嘆，為何這麼慢吞吞？

全民仍在期盼辛上尉歸來，但不管有無奇蹟，他的戰友們還是每天跨進座艙，在空中履行對國家的承諾。手握權力的政府首長，有責任改善制度及設備，讓更多青年願意投身軍旅，無後顧之憂地為國效命。若只會跟著喊「集氣」，未免太輕忽責任了！

