聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／當在野拒當煞車皮

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>立委<a href='/search/tagging/2/林宜瑾' rel='林宜瑾' data-rel='/2/194530' class='tag'><strong>林宜瑾</strong></a>提案要將《<a href='/search/tagging/2/兩岸條例' rel='兩岸條例' data-rel='/2/114813' class='tag'><strong>兩岸條例</strong></a>》修改為《<a href='/search/tagging/2/兩國' rel='兩國' data-rel='/2/246008' class='tag'><strong>兩國</strong></a>條例》，後來喊停。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林宜瑾提案要將《兩岸條例》修改為《兩國條例》，後來喊停。 圖／聯合報系資料照片

民進黨的法案在立院卡關，總是怪罪在野黨阻撓，指責藍白無理取鬧。但怪事來了：最近綠委提案，要將《兩岸條例》修改為《兩國條例》，這回在野黨選擇不當煞車皮；結果反倒是綠營自己摸摸鼻子，把法案撤了。提案時疾言厲色，撤案時遮遮掩掩，真是醜態畢露！

難道說，民進黨提出法案，目的就是希望在野黨杯葛；若在野不阻擋，就覺得沒戲唱？提案把「兩岸」改為「兩國」的，正是賴清德嫡系子弟兵林宜瑾。提案時，她還大嗆藍白：「阻擋不了台灣人持續發聲」。在野黨則反酸她，不必這麼麻煩，直接廢止《兩岸條例》和陸委會就好，希望她提好提滿，不要玩假的。

未料，綠營已有堂堂廿多名立委連署，法案送進議事處後，林宜瑾竟然跑去撤案。不僅如此，她還狡辯，「沒有成案，何來撤案」。直到送案登記本的「立可帶塗銷」照片曝光，她才無話可說。英勇提案，卻在暗巷撤回，難怪網友大罵：「沒出息」！

林宜瑾提案修改「兩國條例」，事實上，只為表達對「賴十七條」的效忠。可惜馬屁拍在馬腿上，選了個找麻煩的時機，才會被府院喊停。說來荒唐，民進黨要衝要撞，估量的不是人民的福祉利弊，而是自己的政治收益。正因在野黨拒絕再當暴衝政治的煞車皮，一下子，就測出綠委的虛實和斤兩。

社論 林宜瑾 民進黨 兩岸條例 賴清德 陸委會 兩國 綠委 綠營

延伸閱讀

綠委提修兩岸條例 蔡志弘提1事籲勿踩法理台獨紅線

林宜瑾塗銷兩國論？她酸：大前輩撐7天 賴系竟不到72小時

【重磅快評】林宜瑾悄撤兩國條例 羅生門外還有謎團待解

林宜瑾撤案「兩岸條例」修法遭否認 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

相關新聞

聯合報社論／弔詭的國防採購：勵志故事或利益輸送？

賴總統新年談話再度催促立法院趕緊通過一・二五兆元國防特別預算，但隔天仍遭藍白聯手擋下。美國上月一口氣宣布八筆對台軍售，總...

聯合報黑白集／還是柯文哲說了算

民眾黨不分區立委受限「兩年條款」，紛紛遞出辭職書。唯陳昭姿因《人工生殖法》解禁代孕未完成修法，傳出將要留任。黨主席黃國昌...

經濟日報社論／迎接2026具身AI機器人元年

過去數十年，人工智慧（AI）的進步多半停留在數位世界。AI逐漸能寫、能算、能判斷，卻始終難以真正走進工廠、運輸、倉儲與醫療現場，替人類完成眾多高度依賴身體與環境互動的工作。

聯合報社論／接管委國、劍指格陵蘭，川普的家天下霸權

川普政府突襲委內瑞拉並抓捕總統馬杜洛到紐約審問，舉世瞠目結舌；曾嚴厲譴責俄國出兵烏克蘭的歐洲國家，卻全都噤若寒蟬。這樣的反差，說明奉西方民主法治為圭臬的全球秩序，正在動搖崩解。白宮隨即劍指格陵蘭，揚言「格陵蘭應成為美國的一部分」，且不排除動武；國務卿魯比歐則稱，川普計畫「買下格陵蘭」。當「唐羅主義」肆無忌憚，西方國家卻只能默然以對，民主法治的價值如何維持？

聯合報黑白集／當在野拒當煞車皮

民進黨的法案在立院卡關，總是怪罪在野黨阻撓，指責藍白無理取鬧。但怪事來了：最近綠委提案，要將《兩岸條例》修改為《兩國條例》，這回在野黨選擇不當煞車皮；結果反倒是綠營自己摸摸鼻子，把法案撤了。提案時疾言厲色，撤案時遮遮掩掩，真是醜態畢露！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。