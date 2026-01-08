聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／當在野拒當煞車皮
民進黨的法案在立院卡關，總是怪罪在野黨阻撓，指責藍白無理取鬧。但怪事來了：最近綠委提案，要將《兩岸條例》修改為《兩國條例》，這回在野黨選擇不當煞車皮；結果反倒是綠營自己摸摸鼻子，把法案撤了。提案時疾言厲色，撤案時遮遮掩掩，真是醜態畢露！
難道說，民進黨提出法案，目的就是希望在野黨杯葛；若在野不阻擋，就覺得沒戲唱？提案把「兩岸」改為「兩國」的，正是賴清德嫡系子弟兵林宜瑾。提案時，她還大嗆藍白：「阻擋不了台灣人持續發聲」。在野黨則反酸她，不必這麼麻煩，直接廢止《兩岸條例》和陸委會就好，希望她提好提滿，不要玩假的。
未料，綠營已有堂堂廿多名立委連署，法案送進議事處後，林宜瑾竟然跑去撤案。不僅如此，她還狡辯，「沒有成案，何來撤案」。直到送案登記本的「立可帶塗銷」照片曝光，她才無話可說。英勇提案，卻在暗巷撤回，難怪網友大罵：「沒出息」！
林宜瑾提案修改「兩國條例」，事實上，只為表達對「賴十七條」的效忠。可惜馬屁拍在馬腿上，選了個找麻煩的時機，才會被府院喊停。說來荒唐，民進黨要衝要撞，估量的不是人民的福祉利弊，而是自己的政治收益。正因在野黨拒絕再當暴衝政治的煞車皮，一下子，就測出綠委的虛實和斤兩。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言