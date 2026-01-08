聯合報社論／接管委國、劍指格陵蘭，川普的家天下霸權

川普政府突襲委內瑞拉並抓捕總統馬杜洛到紐約審問，舉世瞠目結舌；曾嚴厲譴責俄國出兵烏克蘭的歐洲國家，卻全都噤若寒蟬。這樣的反差，說明奉西方民主法治為圭臬的全球秩序，正在動搖崩解。白宮隨即劍指格陵蘭，揚言「格陵蘭應成為美國的一部分」，且不排除動武；國務卿魯比歐則稱，川普計畫「買下格陵蘭」。當「唐羅主義」肆無忌憚，西方國家卻只能默然以對，民主法治的價值如何維持？

川普最初以「緝毒」為由，在委內瑞拉外海對毒梟發動攻擊，西方國家只是袖手旁觀。當川普奇襲擄獲馬杜洛夫婦，並聲稱將「接管」委內瑞拉時，西方國家根本來不及做出任何反應；英國首相施凱爾只能荏弱辯稱，自己未參與該軍事行動。當川普露出真面目，表示自己對委內瑞拉的興趣在於它的「石油」，除了中俄法等國在聯合國譴責美國「無法無天」外，一向雄辯滔滔的歐洲國家再也說不出話來。

下一步，若美國再對古巴或哥倫比亞發動攻擊，可以想見，西方國家也難以表示什麼異議。但是，如果美國接下來竟對既不販毒、亦無獨夫的格陵蘭出兵，或者強迫丹麥賤價出售這塊領土時，歐洲各國仍能裝作若無其事嗎？果真如此的話，他們對自己在俄國出兵烏克蘭時的義憤填膺，又算什麼正義呢？

美國以「執行二○二○年對馬杜洛的起訴令」為由，入侵委國抓捕狂人總統，對多數委內瑞拉人民而言，或許是一件值得額手稱慶的事，不會有太多人為馬杜洛叫屈。然而，任意闖入他國領土抓捕其元首，等同將美國國內法外溢為全球執法工具；從國際法的角度，這已嚴重侵犯委國主權及違反「不干預內政」原則。就算這次迅雷逮捕再漂亮，也難掩其名目與作為的不正當。

進一步看，川普選擇與就任代理總統的馬杜洛副手羅德里格斯合作，而不是與曾在二○二四大選勝出的反對黨領袖——諾貝爾和平獎得主馬查多聯手，更徹底暴露了他的現實主義。羅德里格斯在美國華爾街的人脈深厚，其兄荷黑又是委國議長，除能穩定政局，更符合美國對委國現實利益之興趣——尤其是龐大的石油開採商機。為此，川普還不惜一再貶抑馬查多，說她在國內「沒有足夠的支持，也未受到尊重」，要成為領導人非常困難云云。

從海上緝毒實境秀，到午夜奇襲抓捕馬杜洛，然後揚言「接管」委內瑞拉十八個月，由委國向美國移交三千萬至五千萬桶原油，川普一步步將他的侵略野心推得更深更遠。這些，顯然不是臨時突發奇想，而是老謀深算的考量。也因此，接下來白宮副幕僚長米勒赤裸裸放話，「格陵蘭應成為美國的一部分」，還說不會有人為格陵蘭與美國開戰，當然也是盤算中事。儘管魯比歐在措詞上稍作修飾，稱川普是要「購買」格陵蘭，計畫在修正中；但一旦美國強取格陵蘭，主權國丹麥有抵抗之力嗎？格陵蘭的人民有說不的權利嗎？

當川普聲稱，要把加薩建成中東「蔚藍海岸」時，外界以為這只是他的地產魂發作。當他說，美國在西半球的主導地位不容置疑時，外界以為他只是在向中、俄宣告劃分勢力範圍。當他為原油選擇與羅德里格斯合作時，人們以為哥倫比亞和古巴可能遭殃，誰知下一秒他卻是劍指格陵蘭。令人瞠目結舌的，其實不是川普無止境的野心和無邊界的擴權，而是歐洲那些滿口民主、正義和法治的元首們；他們譴責普亭是萬惡元凶，但面對川普的暴行，卻一句話也說不出來。