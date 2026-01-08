經濟日報社論／日本經濟三高兩弱 如走鋼索

日本股市有句諺語「龍蛇天花板、馬臀下滑」，意思是日股容易在龍年與蛇年達到頂峰，而在馬年如馬臀般往下滑。（歐新社）

日本股市有句諺語「龍蛇天花板、馬臀下滑」，意思是日股容易在龍年與蛇年達到頂峰，而在馬年如馬臀般往下滑。歷史統計也是如此，從1949年以來日經指數容易在龍年出現最好行情（平均上升26.8%），在馬年出現最壞行情（平均下滑5%）。

回顧歷史，泡沫經濟在1988（龍）、1989（蛇），日經指數如龍蛇般扶搖直上，在1989年12月29日創下當時最高紀錄的38,915點，但隔年日經指數大崩四成，到年底只剩23,848點。從1990年的馬年開始，日本經濟與股市進入了「失落的30年」。

日股長達30年以上的低迷，直到2024（龍）才突破泡沫經濟時期的高點，站上4萬點，並且在2025（蛇）更上層樓站上5萬點。

2026的馬年，日本經濟與股市是否能延續前兩年的榮景，亦或是重演30多年前的馬年大崩盤，關鍵就在於史上第一位女性首相高市早苗，能否帶領日本走穩三高經濟（高預算、高利率、高通膨）的鋼索。

高市首相自去年10月初當選自民黨總裁以來，不斷強調積極財政；事實證明高市是玩真的。11月底通過2025年度追加預算，是新冠疫情後最大規模；12月底通過2026年度總預算，更是日本史上最大總額122兆日圓。

然而長期依賴國債發行的日本預算，政府債務占GDP比重在2025年高達230%，七大工業國中除日本外，比率最高的義大利也不過136%，這說明日本政府債務已達「異次元」境界。但高市依舊力推積極財政，其結果就是日本公債在市場上不受青睞，缺乏買盤使長期利率上升，同時這也連帶日圓在市場上被嫌棄，陷入弱勢困境。

11月初日本10年國債的利率還在1.65%上下，但自從11月底高度依賴國債的2025年度追加預算通過後，國債利率一路飆升，到今年1月5日已經達2.1%以上。同時日圓也從11月初的1美元兌換153日圓，跌到目前的156上下，若不是日本財務省數次口頭介入，暗示可能進場干預，日圓恐怕已經跌破158，挑戰一年來新低。

在去年10月初高市當選自民黨總裁之前，日圓還維持在1美元換147日圓的水準，但之後持續弱化，目前已經貶值10%以上，這使得日銀為了防止日圓續貶，通膨繼續惡化，在12月中旬會議決議升息0.25%，短期利率上升到0.75%。這是日銀政策利率30年來首度突破0.5%的關卡，市場預期今年的弱勢日圓，會使日銀年內再升息兩次。

日本從2022年後隨著新冠疫情結束，內需復甦加上海外觀光客湧入，但因少子高齡化勞工供給不足，經濟陷入供給不足的困境，其結果就是，失落30年的長期通貨緊縮消失，轉變成高物價與3%左右的通貨膨脹。

而高市的積極財政，不僅造成政府與民間爭奪資源，容易推高通膨。擴張性財政造成的國債信用降低與日圓弱勢，使糧食與能源高度依賴進口的日本，繼續承受進口高物價之苦。

不過高市的積極財政，不少內容是補貼民眾支出，這使得民眾短期內，有可支配所得增加的感受而增加消費，同時日圓貶值使得日本經濟主力的出口型企業，有利潤增加的匯兌收益，且增加的利潤可能轉成回饋股東的配息增加，以及員工加薪。

總而言之，2026年高市政權下的日本經濟是三高（高預算、高利率、高通膨）兩弱（弱國債、弱日圓），短期內民眾可能享受政府補貼增加、企業加薪，股票配息與銀行存款利息增加的好處，經濟與股市欣欣向榮。

但是這榮景像走鋼索，任何日本國內或國際市場的意外，都可能使偏弱的日債與日圓失控，迫使日銀與財務省不得不介入，而這會導致日債、日圓與日股的大幅波動，2024年8月初日股暴跌即是明顯例子。假如今年日股大幅波動，就還真呼應了「馬臀下滑」的股市老諺語了。