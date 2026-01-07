經濟日報社論／迎接2026具身AI機器人元年

AI雖能寫、算與判斷，卻因缺乏「身體」難以深入實體場域；這項長期的結構性限制，如今正逐步被突破。 AI機器人示意圖。（AI生成）

過去數十年，人工智慧（AI）的進步多半停留在數位世界。AI逐漸能寫、能算、能判斷，卻始終難以真正走進工廠、運輸、倉儲與醫療現場，替人類完成眾多高度依賴身體與環境互動的工作。不是因為算力不足，也不是模型不夠聰明，而是AI長期缺乏「身體」。然而這個結構性限制，現在正在被打破。

所謂具身智慧（Embodied AI），關鍵不在機器外型是否像人，而在於其背後的完整功能：讓AI透過感知、行動與回饋的閉環，在物理世界中學會怎麼代替人類做事。從此人工智慧不再只是演算法的推論結果，而是嵌入機器的運動、力道與即時決策之中。當AI能理解重量、摩擦、慣性與空間限制，才能跨出螢幕，成為現實世界真正的行動者。

近年來，具身AI、機器人AI與實體AI（Physical AI，又稱為物理AI）開始合流。傳統機器人強在精準與穩定，卻高度依賴工程師事前寫具規則；實體AI則提醒，一旦系統進入真實世界，安全、責任與可靠度就是不可退讓的底線。具身AI機器人之所以成為新焦點，正在於它首次把「會學」與「會動」整合，讓機器能在半結構化甚至非結構化環境中適應變化，而非只在理想條件下運作。

支撐這場轉變的，並非單一技術突破，而是整套關鍵技術與零組件同時到位。首先是多模態感知與即時控制的成熟，視覺、深度、力覺、觸覺與慣性量測被整合進同一決策迴路，機器不只看得到物體，還能精確感知抓取時的阻力與滑動風險。其次是高功率密度致動器與關節模組的進步，搭配精密減速機與力控技術，使機器人既有力量，也具備順應性，能在人機共作環境中安全運作。第三是靈巧手與末端執行器的演進，讓「抓、拿、轉、放」不再侷限於單一規格物件，而能處理多態樣、不規則的現實場景。

更關鍵的是學習層的工程化。透過高擬真的模擬環境，大量試錯得以在虛擬世界完成，再快速轉移到真實場域，學習成本與設備損耗同步下降。搭配邊緣運算與低延遲AI晶片，感知與決策不必仰賴雲端，即可即時回應現場變化。最上層，則是實體AI等級的安全設計與驗證機制，確保系統「可被信任」，而不只是「能動」。

將具身AI機器人起動元年假設在2026年，並非市場炒作，而是多項技術與應用條件正好交會。具身AI從研究走向工程可用，硬體成本開始下降，全球又同時面臨缺工、高齡化與供應鏈去風險的壓力。具身AI機器人不再只是提升效率的工具，而是維持生產與服務韌性的必要性投資。從功能展示、專案試辦到小規模可複製部署，2026年正是關鍵臨界線。

展望2030年，具身AI機器人的市場潛力並不能只用賣出多少台機器衡量。即便以最保守口徑，人形機器人整機市場已被估計達百億美元；若納入關鍵零組件、軟體模型、維運與場域服務，整體價值鏈將遠高於單純機器人硬體銷售。其中可累積的是學習能力、任務資料與系統可靠度，而非專案或硬體銷售。

對台灣而言，這是一個不能錯過的轉折點。過去20年，台灣機器人產業長期受限於高度客製化與系統整合，專案難以複製，附加價值被壓縮。但具身AI機器人的興起，正在改寫這套舊邏輯。關節模組、致動器、感測器、控制器、邊緣AI晶片，正是台灣產業供應鏈最熟悉、也最具競爭力的領域；差別只在於，是否能把它們升級為「可被全球採用的關鍵模組與平台能力」。

歷史一再證明，產業拐點不在技術誕生之時，而在技術開始可被大規模使用之際。對具身AI機器人而言，2026年正是從展示走向部署的關鍵一年。能否在此刻完成從零組件、代工到系統與平台的升級，將決定台灣未來是繼續扮演全球產業配角，還是站上制定新賽局規則的高點。