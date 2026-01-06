聯合報黑白集／阿扁踩了誰的紅線？

前總統陳水扁原訂在鏡電視主持「總統鏡來講」節目，已被喊卡。 圖／摘自新勇哥物語粉專

陳水扁在鏡電視的「總統鏡來講」節目，開播前夕臨時喊停，他自爆「卓榮泰下令不准播出，否則要抓阿扁回監」。陳水扁涉貪保外就醫屢踩紅線，馬、蔡政府無可奈何，賴政府卻重拳出擊；這非為司法正義，而是政治控管。

陳水扁保外就醫，中監曾設「不入競選會場、不上台、不演講、不受訪、不談政治」的「五不原則」。但多年來，陳水扁違規已成常態，甚至幫其子陳致中選舉造勢。依法，保外就醫早該撤銷；但中監始終支吾其詞，不敢處理。

五年前，阿扁就主持廣播節目「有夢上水」，大談政治，ＮＣＣ視若無睹。這回新節目，ＮＣＣ原說鏡電視不能開政論節目，卻忽然轉向，說「網路不受規範」。中監不管，ＮＣＣ又開綠燈，下令停播的，當然是政治。

去年民進黨操弄大罷免，扁說「冤冤相罷何時了」、「不能意見不一樣，就說ＸＸ同路人」。近日柯建銘更透露，大罷免「每周都向賴總統報告」。對縣市長選戰，扁說「邱議瑩是陳其邁屬意的接班人」，還公開挺陳亭妃；和賴總統屬意的子弟兵南轅北轍。被如此打臉，賴總統顯然再也無法容忍。

對「卓榮泰下令禁播」，府院黨都不作聲。但阿扁踩到誰的紅線，答案已一目了然。「禁播令」要封阿扁之口，也警告黨內：「順賴者昌，逆賴者亡」。