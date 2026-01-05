經濟日報社論／股市創新高 傳產要找新動力

製造業示意圖。聯合報系資料照

2025年的台灣股市，指數、市值都創歷年最高，風華無限。上市櫃市值新台幣101.75兆元、指數漲幅25.7%，在全世界都居前八位，令人驚艷。以台灣的人口、土地規模能創造這樣成績，難能可貴；主因為台灣的半導體先進製程、AI產業及供應鏈，應運全球的AI迸發，光彩四射；連帶相關類股也百花盛開。

台股2025年的收盤指數28,963點，創歷史新高，其中漲幅較大的有：先進製程半導體、AI供應鏈、電子記憶體、光通訊、AI伺服器；跌幅較大的有：石化、鋼鐵、水泥、紡纖、工具機、自行車、機械。漲幅大的產業，產品吻合全球經濟發展趨勢，特別AI崛起所帶動的產業，台灣都扮演要角，表現亮麗；跌幅大的產業，都是傳統產業，映照出經營上的艱辛。

台灣傳產製造業，受到中國產能過剩、美國課徵關稅影響，去年的經營異常辛苦；未來，中國製造還會持續海量生產，產品低價銷售全世界，台灣傳產在全球的市場銷量還會下降，價格更受壓制；導致傳產業的營收、利潤劇烈下滑，這是一個結構性的問題，靠產業輔導、補助，效益極為有限。

以石化塑膠產業為例，中國大陸過去十年已在沿海建了七座以上大規模的石化產業基地，每個廠區規模都超越台塑集團的六輕麥寮園區，再加上中國石化、中國石油、中國海洋石油三大國營巨頭，公營、民營石化總產能占全世界44%，特別在關鍵原料，如乙烯、聚酯纖維、基礎化學品，產量都是世界第一，中國的產品實力，可以定義全球市場價格。石化產品獲政府補貼、產能過剩、嚴酷內捲，導致嚴重過剩商品傾銷國際、價格低廉；在可預見的未來，中國石化產品，還會橫掃全球，台灣石化業還要艱苦奮鬥。

再如自行車業，在2025年前三季，台灣自行車外銷中國的數量減少70%，主因為中國本土品牌崛起，特別是中低階產品大量產出，嚴重內捲。中國自行車產能過剩，向全世界海量低價出口，每輛車價格只有台灣的四分之一或更低。台灣耕耘數十年品質精良的自行車，在中國及國際市場，節節敗退。

除了石化、自行車，鋼鐵、水泥、紡織、太陽能、鋰電池、工具機，都面臨中國產能過剩、量大價低的嚴重影響。

傳產在台灣的就業人口超過300萬人，現已有很多廠商關廠歇業、員工放無薪假，且還在加劇中。台企韌性強，因應挑戰無所畏懼，傳產只有往高值化、市場差異化的方向發展；台灣產業如仍必須西進，和大陸當地同業合作，在海南成立營運總部，同時，在東南亞設立生產基地，應是好的因應。

中國在去年底啟動海南自由貿易港，全島封關運作，提供包括台灣在內的外資優越的租稅條件。加值生產是台灣產業強項，台灣傳產可結合中方產業鏈在海南設生產營運總部，產品在地加工增值30%，成品賣中國，免徵關稅。海南自貿港在企業所得稅及高階技術、經管人才個人所得稅，都有大優惠，對台灣產業也有大的吸引力。

另外，台企也可轉型為通路商、加值商，在東南亞設立生產基地，利用中國的低價原料製造高階成品。台灣企業有成熟的國際管理、品管經驗，和中國廠合作，就地生產台灣品牌拓銷東南亞及美歐市場；2026年開始，又有墨西哥、加拿大、東南亞很多國家都對中國產品加徵關稅，最高稅率達50%，如果台灣和中國深度合作，在東南亞廠生產，以台灣品牌供應歐美，可以開拓新的利基。台灣產業豐富的國際化經驗、精實管理、研發實力、品牌信譽，都有關鍵性優勢；中國廠家可帶領台灣夥伴開拓東協、南方國家、RCEP的市場。

台灣傳產面臨結構性轉型，必須困中求脫，台灣產業已有危機感，更要有急迫感，轉到新的時空領域，結合中國同業，在海南、東南亞新的場域開拓企業第二春，假以時日，就會開花結果。