聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／原汁原味台灣味

聯合報／ 聯合報黑白集

<a href='/search/tagging/2/台東' rel='台東' data-rel='/2/116253' class='tag'><strong>台東</strong></a>跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強跨年活動，<a href='/search/tagging/2/張惠妹' rel='張惠妹' data-rel='/2/102165' class='tag'><strong>張惠妹</strong></a>獻唱多首歌曲。圖／台東縣政府提供
台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強跨年活動，張惠妹獻唱多首歌曲。圖／台東縣政府提供

「台東模式」跨年晚會一夕封神，「那魯ONE、TWO、7-11」笑翻全場，觀眾終於不必再忍受年復一年的罐頭晚會，更不是天王或韓流海撈完就閃人的商業拼盤，證明「原汁原味」才是台灣味。

「東！帶我走」晚會締造全新典範，社群網路瘋狂洗板。全程直播、沒有商業廣告、沒有制式主持台詞，也沒有政客冗長官宣；舞台上真情流露，不是為跨年而跨年，而是一場無法複製的音樂饗宴。

總導演張惠妹是靈魂人物，讓粉絲賓至如歸。現場迎來十萬觀眾、線上最高近廿八萬人觀看的驚人紀錄，碾壓天龍國同時段的跨年晚會。

張惠妹、A-Lin等大咖藝人同台飆歌，她們不只是商演的天后，更是台東的女兒；台東縣長饒慶鈴一句「把倒數留給大家，把嗓音留給妹神」，登台不穿縣長背心，迅速致詞後將舞台還給藝人，連綠委王義川都罕見稱讚藍營執政的台東縣政府。

當晚演唱會結束後，二小時內完成場地清潔善後，十萬人現場沒有發生推擠意外，這些隱形力量，再次展現令人驕傲的公民素養，成為台灣最美麗的風景。

中央山脈的原音重現，「台東style」讓國人再次感動餘音繚繞的台灣美聲，而不只是邀請外國天團、染成粉紅頭髮的泡沫經濟。明明才剛告別二○二五，許多人已經開始預約下次台東見。

社論 張惠妹 A-Lin 台東

延伸閱讀

最強跨年遭出征 蘇一峰怒：拿張惠妹辦演唱會類比台南茶行？

台東跨年封神 他分析張惠妹做了這些事：不再只是煙火與數字

台東跨年饒慶鈴膜拜天后還失蹤嚇到張惠妹 網曝真相：趁亂偷溜太可愛

張惠妹跨年兩岸熱搜 港人問門票怎買 陸網友：想去台灣的心情達到頂點

相關新聞

聯合報社論／言論戒嚴：賴政府正試圖撬開潘朵拉魔盒

行政院會去年歲末接連通過四項國安修法草案以及《兩岸人民關係條例》、《社會秩序維護法》修正草案，均源自賴清德總統去年三月提...

聯合報黑白集／原汁原味台灣味

「台東模式」跨年晚會一夕封神，「那魯ONE、TWO、7-11」笑翻全場，觀眾終於不必再忍受年復一年的罐頭晚會，更不是天王...

經濟日報社論／勞保改革比孩童儲蓄帳戶更迫切

近來朝野立委競相借鏡美國政府的「川普帳戶」，主張設立「孩童儲蓄帳戶」。藍白兩黨智庫共同研擬「台灣未來帳戶」方案，而綠委郭...

聯合報黑白集／SIM卡之亂

不知何時開始，「ＸＸ之亂」已成民進黨執政的標籤。以賴政府為例，上台不到兩年，就陸續爆出班班喝鮮奶之亂、七五○之亂、豬瘟之亂、光電板之亂、房貸之亂、廢土之亂、廚餘之亂…。如今新年開局就再爆ＳＩＭ卡之亂，人民已被亂得麻痺了。

聯合報社論／賴政府對公教百般苛刻，卻對陳菊無限寬待

賴政府上台後對公教人員權益一再限縮，包括要簽忠誠具結書、全面控管赴陸，更將停砍年金案聲請釋憲及暫停處分，作為公教人員的雇主，卻動輒擺出「惡老闆」的面孔。反觀對請假已超過一年的監察院長陳菊，賴政府卻百般維護，就算監院辯解合乎請假規則，但陳菊把假「請到頂」，不僅是對執掌整飭官箴的監院最大反諷，相較賴政府對公教人員的苛刻，更顯難堪與雙標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。