聯合報社論／賴政府對公教百般苛刻，卻對陳菊無限寬待

監察院長陳菊從2024年12月開始請假，在野黨立委質疑持續請假超過一年，已經違法。 圖／聯合報系資料照片

賴政府上台後對公教人員權益一再限縮，包括要簽忠誠具結書、全面控管赴陸，更將停砍年金案聲請釋憲及暫停處分，作為公教人員的雇主，卻動輒擺出「惡老闆」的面孔。反觀對請假已超過一年的監察院長陳菊，賴政府卻百般維護，就算監院辯解合乎請假規則，但陳菊把假「請到頂」，不僅是對執掌整飭官箴的監院最大反諷，相較賴政府對公教人員的苛刻，更顯難堪與雙標。

民進黨從在野時即將軍公教視為藍營鐵票，這種「非我族類」的仇視心態，執政後並未改變，忘了自己已是軍公教的雇主。前總統蔡英文一上任，就把公教年金砍到見骨；賴政府上台後，將中共定義為「境外敵對勢力」，同時將公務員均視為潛在的洩密對象，以一紙行政命令要求公教人員具結未在大陸設籍、領用身分證、定居證及護照，引發反彈。

這種要求不僅依法無據，也違反憲法要求限制人民權利的規範需具體明確的精神，顯露了賴政府對「員工」充滿不信任，也讓公教備感羞辱。

不僅如此，行政院會近日通過《兩岸人民關係條例》修法草案，相較現行僅規範十一職等以上公務員、警監三階以上警察人員需獲得許可才可赴陸，新法卻將所有公務員「一網打盡」全面納管，同樣違反憲法保障人民自由旅行的權利，更再次暴露賴政府對公務員的敵視。

藍白主導通過停砍公教年金案，行政院長卓榮泰副署後拒不執行並聲請釋憲。行政院發言人表示，現今公教人員的月退俸約是勞保勞退人員月退休所得二點五萬的兩倍，年改對退休公教人員的經濟生活仍然有所保障；卓榮泰更稱公教年改是為了讓勞工、農民與公教等不同職業別經濟差距縮小，讓整體制度更加「公平」。

行政院的說法罔顧公教退撫與勞保間的職別差異，以及個人負擔比率完全不同的基準，僅以最終領取的月退休金相比，根本是蓄意挑撥勞工與公教人員的職業對立，天底下有這種帶頭批鬥員工的老闆嗎？試想若發生在民間公司，員工必定離心離德，甚而求去；也難怪愈來愈多公務員士氣低落，大嘆不如歸去。更何況，這種砍公教年金「對齊」勞保勞退的做法，根本不是公平而是均貧。而藍白之所以迄今仍拒審總預算，關鍵也在政院未依法編列立院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算。

相較賴政府對公教擺出的惡老闆嘴臉，面對同是公職且是五院院長之一的陳菊，卻又是另副面孔。陳菊因病從前年十二月請假迄今，已超過一年，遭在野質疑違法。監察院雖搬出法條，稱依「公務人員請假規則」，陳菊是將核給的病假、事假、休假共六十五天都請畢之後，再請延長病假，天數是兩年內不得超過一年，沒有違反規定，並稱陳菊已將請假期間的薪水都歸還國庫。

然而，就算合法但合理嗎？如此重要的政務職位，竟長達一年無法任事，更傳出陳菊還可能將剩下七個月的任期「請好請滿」，也難怪會遭外界質疑「占著位置不做事」。這豈是將薪水退還國庫如此簡單，不是更坐實監察院早該廢除之議？

為何陳菊遲不請辭？傳出她曾多次向府方表達辭意，府方卻因考量代理院長李鴻鈞不是「自己人」，不願將其扶正，以免監院「綠轉藍」；也憂心在朝小野大下，重新提名可能遭否決，索性讓陳菊「請假不請辭」。不論賴政府考量為何，這種百般維護陳菊，卻對公務員極盡苛刻與仇視，看在員工眼裡，必定心生為何而戰之感，最後惡老闆終將自食惡果。