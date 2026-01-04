快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

聯合報黑白集／SIM卡之亂

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/NCC' rel='NCC' data-rel='/2/103264' class='tag'><strong>NCC</strong></a>原要求民眾<a href='/search/tagging/2/SIM' rel='SIM' data-rel='/2/223664' class='tag'><strong>SIM</strong></a>卡若遺失，須至派出所報案並取得遺失證明才能補卡，引發反彈。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
不知何時開始，「ＸＸ之亂」已成民進黨執政的標籤。以賴政府為例，上台不到兩年，就陸續爆出班班喝鮮奶之亂、七五○之亂、豬瘟之亂、光電板之亂、房貸之亂、廢土之亂、廚餘之亂…。如今新年開局就再爆ＳＩＭ卡之亂，人民已被亂得麻痺了。

ＮＣＣ去年底執行號稱史上最嚴格ＳＩＭ卡換補規定，要求民眾ＳＩＭ卡遺失，需至派出所報案並取得遺失證明才能補卡，引發大反彈後急找三大電信業者開會，最後拍板改為搭配次數做彈性處理，總算找回一點人性。

事實上，多數的ＸＸ之亂，只要政策執行前多溝通、納建言或先試點，幾乎都可避免給人民添亂。例如ＳＩＭ卡之亂，業者早向ＮＣＣ反映民眾更換ＳＩＭ卡頻率不高，且多因遺失才申請補發，可能牽涉詐騙的僅有短時間內多次更換者。但ＮＣＣ原指引卻抱持「寧可錯殺、不能放過」的態度，且將責任完全「外包」給業者與民眾，引爆民怨後，又甩鍋外界誤會、業者搞烏龍。

去年四月，ＮＣＣ才經歷普收網購海外三Ｃ產品審查費的七五○之亂，卻未記取教訓，政策擾民亂民，被罵只是剛好而已。不過，相較海委會主委管碧玲在中共軍演時幾近失能棄責，「前方吃緊，後方緊吃」，仍獲綠營力挺；看在ＮＣＣ眼裡，只是政策失靈且已甩鍋，還要被罵，真是萬分委屈。

聯合報社論／賴政府對公教百般苛刻，卻對陳菊無限寬待

賴政府上台後對公教人員權益一再限縮，包括要簽忠誠具結書、全面控管赴陸，更將停砍年金案聲請釋憲及暫停處分，作為公教人員的雇主，卻動輒擺出「惡老闆」的面孔。反觀對請假已超過一年的監察院長陳菊，賴政府卻百般維護，就算監院辯解合乎請假規則，但陳菊把假「請到頂」，不僅是對執掌整飭官箴的監院最大反諷，相較賴政府對公教人員的苛刻，更顯難堪與雙標。

聯合報黑白集／軍演下的台股

中共軍演，台股卻創史上新高，形成詭譎對照：是投資人太淡定，還是真的無須緊張？

聯合報社論／管碧玲對得起第一線海巡和賴總統嗎？

中共軍演緊張時刻，海委會主委管碧玲卻被爆揪了眾多海巡官員在高雄宴飲大吃美食。基層官兵感嘆「前方吃緊，後方緊吃」，藍委也批評「火箭彈已打到家門口」，海巡署卻每桌上萬開惜別趴。管碧玲急發長文辯解並道歉，但整個事件不只是媒體諷刺的「國軍備戰、海巡開趴」，也不只是藍委指責的「不會看日子的白目」；從誤判敵情到領導真空，管碧玲徹底暴露的國安危機，更值得重視。

經濟日報社論／台灣風險疊加 應變須更靈活

2026年對台灣而言，將不只是景氣循環中的一年，更像是一場真正的競爭力極限測試。過去數十年，台灣得以在全球化紅利、科技外...

