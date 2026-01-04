經濟日報社論／勞保改革比孩童儲蓄帳戶更迫切

勞保改革比孩童儲蓄帳戶更迫切。記者季相儒／攝影

近來朝野立委競相借鏡美國政府的「川普帳戶」，主張設立「孩童儲蓄帳戶」。藍白兩黨智庫共同研擬「台灣未來帳戶」方案，而綠委郭國文也提出「轉大人ETF」方案。此兩方案需要政府挹注的金額，約為目前政府支付生育及教養孩童政策補助金額的二成，故對解決國內少子化問題或許有些助益。不過，由於政府未來恐須先撥補勞保基金虧損，因而孩童儲蓄帳戶必須另闢財源。

「台灣未來帳戶」擬由政府對每一名出生嬰兒存入5萬元，而當其滿1歲後至12歲止，每年再撥1萬元。「轉大人ETF」則主張孩童在零到10歲期間，每個月由政府補助1,200元。若忽略各年間現金流的折現問題，則此兩方案對每名孩童的總補貼金額分別為17萬元及14.4萬元。

在現行政策下，每名孩童（以台北市第一胎出生為例）可獲得補貼79.3萬元；包括分別來自中央政府10萬元及台北市政府4萬元的生育補助、教育部育兒津貼0.5萬元、衛福部對1-3歲幼童的托育補助46.8萬元（每月1.3萬元），及教育部對私立幼兒園4-6歲孩童的就學補助18萬元（每月0.5萬元）。藍白兩黨智庫及綠委的方案，其補貼金額分別為上述金額的21.4％及18.2％，故對激勵年輕人生兒育女誘因有限。

不過，孩童儲蓄帳戶會產生下列兩個排擠效果。首先，兒童保單可分為「資產累積型」以及和醫療險相關的「保障型」。前者由於和孩童儲蓄帳戶的功能類似，故易遭其取代。其次，孩童儲蓄帳戶旨在提振年輕夫婦生育誘因，但補貼經費會由單身及頂客族家庭分攤。

綠委郭國文以目前出生子女數每年10萬人，估計每年政府只需補貼144億元，占2026年度政府歲出預算3兆元的0.048％。然而，政府日前才提出勞工保險條例修法，擬將中央政府撥補勞保基金及負最後支付責任入法。最近二年政府每年撥補金額為1,300億元，約為兒童儲蓄帳戶擬補貼金額的九倍。由於近年中央政府總預算支出皆超過收入，故未來勞保基金撥補及兒童儲蓄帳戶措施恐互相排擠。

就目前政府財政狀況而言，解決勞保基金虧損較新增兒童儲蓄帳戶措施更迫切，且間接也可達到該措施的目的。目前勞保基金規模為1.3兆元，但在2025年6月時，潛藏未償還債務餘額為13.5兆元，較前一年增加1.7兆元。若政府未來不進行任何撥補，則勞保基金預計在2031年破產，因而政府恐無暇關注兒童儲蓄帳戶的問題。

政府近二年雖對勞保基金每年撥補1,300億元，但只能將其延後數年破產。一旦全球出現AI泡沫危機，導致大批符合勞保退休給付資格的勞工，蜂擁選擇一次性給付，則會加速其破產時程。因此，解決勞保基金的財務問題已迫在眉睫。解決之道，不外乎延後請領資格、增加費率及減少給付。從2026年起，勞保法定給付年齡已延長至65歲。另一方面，到2027年時，勞保總費率將達法定13%的上限。因此，政府宜逐漸增加總費率至使勞保基金未償還債務餘額不再增加的精算費率18.2％。此外，減少給付是在增加費率也無法力挽勞保基金破產狂瀾的最後手段。

政府每年撥補勞保基金1,300億元，僅彌補其每年所增加未償還債務餘額1.7兆元的7.6％。未補足的部分意味著目前的工作人口，以及未來潛在的工作人口（即孩童）仍須補貼目前的退休勞工。因此，透過改革勞保年金制度，使得勞保基金符合收支相抵的目標，才能減少未來潛在工作人口對退休勞工的補貼。就實質意義而言，減少孩童對他人的補貼，也間接達到透過兒童儲蓄帳戶補貼孩童的目的。