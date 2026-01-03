聯合報社論／管碧玲對得起第一線海巡和賴總統嗎？

海委會主委管碧玲。 圖／聯合報系資料照片

中共軍演緊張時刻，海委會主委管碧玲卻被爆揪了眾多海巡官員在高雄宴飲大吃美食。基層官兵感嘆「前方吃緊，後方緊吃」，藍委也批評「火箭彈已打到家門口」，海巡署卻每桌上萬開惜別趴。管碧玲急發長文辯解並道歉，但整個事件不只是媒體諷刺的「國軍備戰、海巡開趴」，也不只是藍委指責的「不會看日子的白目」；從誤判敵情到領導真空，管碧玲徹底暴露的國安危機，更值得重視。

中共東部戰區發動圍台軍演，大陸海警也同步出動。共機飛過中線，火箭彈打到鄰接區，數十艘共艦和海警船也每天持續在台灣及外島周邊海域活動，國軍與海巡嚴密監控與應處。尤其大陸海警船侵擾台灣周邊水域和外離島限制水域線附近，其中有海警船曾進入台灣本島三浬內，遭海巡驅離；大陸海警船緊貼廿四浬線航行，海巡也加派艦艇一對一併航監控及驅離，並派遣待命艦艇支援。海域風險升高，第一線執法的海巡官兵成為不可忽視的存在。

國軍枕戈待旦，海巡任務也相當吃重。賴清德總統兩度發文感謝海巡與國軍守疆衛土，籲請國人給予第一線國軍與海巡弟兄姊妹最堅定的支持。管碧玲對得起即刻整備緊急出勤或延長巡弋勤務的海巡弟兄姊妹嗎？特別的是，賴總統不但到海巡署社群平台留言「謝謝海巡同仁守護藍色海疆」；他自己的發文，海巡與國軍並列，第一篇先提海巡，第二篇改把國軍放在前面，文字鋪排細節顯示，海巡與國軍在他心中分量都不輕。管碧玲對得起賴總統對海巡的重視嗎？

敵軍鳴金收兵前，管碧玲在臉書發文嗆聲中共「你宣稱要域封控，我維護自由航行」，霸氣宣告「中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者」，讓人按讚。但看貼文時間，似乎就在杯觥交錯、酒酣耳熱的盛宴間。如果時間沒錯，有人衛疆執法，有人杯酒退兵，備顯諷刺；而長官搶功，教海上拚搏的基層海巡怎麼服氣！

管碧玲自爆的國安漏洞，更值得檢討。管碧玲在餐敘前一天就表示，海上情勢趨緩，艦船艇陸續駛離，但因中共未宣布軍演結束，應變中心因而持續，可是海委會要召開擴大主管會議，海巡署所有分署長都要南下出席，應變中心只好維持開設，調整人力，她也趕回高雄去了。但敵軍未退，我軍心防已撤，還不願打亂日常生活；主帥渙散，基層何來士氣？此外，國軍還在備戰，海巡官員已經跑去吃大餐，領導真空的應變中心，恐怕無異空殼，如何應敵？

更嚴重的是誤判敵情。中共上月廿九日突襲宣布演習，隨後又公告卅日實彈射擊，但從未說只演習兩天；中共軍網卅日晚間還發文說繼續演習，甚至強調此次軍演最顯著特點為「斬首行動」。管碧玲卻已迫不及待宣告情勢趨緩，準備吃喝慶功。這只是管碧玲白目，或是整個國安團隊誤判敵情？如果中共在演習最後由演轉戰，採取「斬首行動」，我方能否應處？管碧玲如果不是誤判，危及國安，就是輕敵，心中沒有國安！

管碧玲力稱，即使餐敘或直至解除應變，海巡斷無絲毫鬆懈；她也持續應對認知作戰，發文厚植國人對海巡的信賴。一整天發三篇貼文，原來這就是海委會主委的最重要工作？也許找個小編來當海委會主委會更稱職，更能「厚植國人對海巡的信賴」。

新年伊始，賴總統要在野黨「該辦正事了」。中共軍演，股市大漲。也許賴政府應該了解一下，多少高官身在戰情室，心在股市；他們和管碧玲一樣，都很認真「辦正事」。