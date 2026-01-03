聯合報黑白集／軍演下的台股

2026年度首個交易日，台積電再創新天價帶動，台股再創新高，收盤漲386.21點，為29349.81點。 記者許正宏／攝影

中共軍演，台股卻創史上新高，形成詭譎對照：是投資人太淡定，還是真的無須緊張？

從基本面看，台股確實有上漲本錢。人工智慧熱潮席捲全球，供應鏈集中於台灣，資金自然湧入。只是，台股榮景並非百花齊放，而是高度集中。指數創新高，多半由少數權值股撐起；帳面上平均每位股民賺進近一百五十萬，現實是有人盆滿缽滿，有人只能乾瞪眼。財富重分配的列車，終究沒為所有人停靠。

二○二五年的台股，宛如台灣社會的縮影。ＡＩ產業風光無限，從業人員與台股投資人雙贏；占多數的傳產與服務業卻依舊在低薪中掙扎，對即將上看三萬點的大盤指數毫無感覺。股市的熱，擋不住生活的冷。

更弔詭的是，在地緣政治升溫之際，股市竟能一路走高。原因不難找：外資因長假暫歇，本土法人撐盤；市場對軍演逐漸麻木，只要不真打，就當背景雜訊。然而，生活在曾被外媒形容為「地表最危險之地」，民眾真的能如此心安？川普一句「不相信習近平會犯台」，輕描淡寫，會是台灣安全的保證？

台股站上歷史高點，若在承平時期，自是喜訊；但在兵凶戰危的氛圍中，市場對風險的渾然不覺，反而令人不安。當「演習」與「戰爭」的界線一次比一次模糊，台股的無所「畏」，或許正映照出台灣此刻最矛盾的集體心境。