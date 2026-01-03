經濟日報社論／台灣風險疊加 應變須更靈活

2026年對台灣而言，將不只是景氣循環中的一年，更像是一場真正的競爭力極限測試。路透

2026年對台灣而言，將不只是景氣循環中的一年，更像是一場真正的競爭力極限測試。過去數十年，台灣得以在全球化紅利、科技外包與低利率環境中前行，效率是最重要的競爭優勢；然而，國際秩序正在重組，世界不再只獎勵效率，而是同時提高了穩定、安全、合規等多重門檻。問題不在於台灣是否仍具競爭力，而在於當所有風險同時上升時，台灣是否承受得起。

2025年在AI與半導體需求帶動下，台灣出口與投資表現亮眼，卻也同步墊高了2026年的基期。展望未來一年，台灣經濟並非單純面臨「由盛轉衰」的循環調整，而是進入一個更考驗結構韌性與風險管理能力的階段。關鍵不在於是否還有成長，而在於成長能否在多重不確定性中維持穩定。

科技是台灣最重要的底氣。先進製程持續推進，象徵台灣在人工智慧與高效能運算時代仍站在全球前線，也構成台灣在國際政治經濟中的關鍵籌碼。然而，真正的隱憂不在技術本身，而在結構層面：關鍵研發與高階人才是否隨海外設廠逐步外移，本土研發密度是否被稀釋，這些變化不會立刻反映在產值或出口數據上，卻將在未來幾年悄然影響競爭力的高度。

人工智慧產業將在2026年迎來現實考驗。過去幾年，全球資本市場對算力競賽與高額投資展現容忍，但未來焦點勢必回到獲利能力與現金流。AI投資不至於消失，卻可能由擴張期轉向效率化與選擇性部署。對台灣而言，這意味著高科技出口仍具韌性，但難以再現爆發性成長，企業投資也將由擴產導向轉為更加精算的資本配置。

更現實、也更迫切的壓力，來自能源。半導體擴產與資料中心建置，使台灣用電需求出現結構性跳升。能源不再只是政策口號，而是實質的物理限制。2026年，能源組合與供電穩定性將成為無法迴避的爭議焦點。若社會持續陷於價值對立而無法形成共識，供電不穩成為常態，將直接削弱投資信心，也限縮高耗能、高附加價值產業在台布局的上限。

與此同時，全球貿易合規門檻快速收緊。歐盟碳邊境調整機制進入正式階段，碳足跡、供應鏈透明度與數位申報能力，不再只是大型企業的責任，而是全面滲透至中小企業。這對台灣產業結構的衝擊，恐怕比關稅更為深遠。無法負擔轉型成本的企業，將被迫退出高端供應鏈，於是產業兩極化、併購加速與結構性失業風險同步升高。

外部政策環境的不確定性，放大了2026年的波動風險。美國政策走向，特別是關稅與制度安排，將直接影響出口與投資節奏。若規則逐步收斂，企業可回歸中期布局；若政策反覆、政治化升高，提前出貨與 產線調整可能再次出現，短期數字或許好看，卻容易埋下庫存與投資錯配的隱憂。匯率與利率環境同樣不可忽視，在龐大順差與美元走弱壓力下，新台幣若升值節奏失控，傳統產業與中小企業將首當其衝，進而影響內需與就業信心。

來自中國大陸的影響則更偏向中長期結構風險。中國大陸內需疲弱與產能過剩若持續，低價競爭外溢將壓縮台灣傳統產業的國際生存空間，值得特別注意的是：對中南部製造聚落的影響，恐遠大於總體數據所呈現的幅度。

此外，碳費上路與「綠色通膨」將逐步反映在內需端，推升營建與民生物價，使央行在通膨未退、成長趨緩之間面臨兩難。全球最低稅負制同步落地，也迫使台商重新盤算全球布局，合規與營運成本上升，經營難度不降反升。

總結而言，2026年對台灣最大的挑戰，不是單一危機，而是多重壓力的同時到位。成長可以放慢，但風險不能同時失守；當世界不再只獎勵效率，而要求韌性、能源、合規與戰略定位時，台灣能否補上結構缺口，將決定這場競爭力極限測試的結果。