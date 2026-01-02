聽新聞
聯合報黑白集／只剩下血濃於水

中共國家主席<a href='/search/tagging/2/習近平' rel='習近平' data-rel='/2/104792' class='tag'><strong>習近平</strong></a>的新年賀詞，<a href='/search/tagging/2/對台' rel='對台' data-rel='/2/237201' class='tag'><strong>對台</strong></a>灣只有短短兩句：兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。 （新華社）
中共「正義使命」軍演打包去年末尾三天，給了台灣一個不甚安寧的歲暮。而軍演前腳剛鳴金收兵，習近平後腳就發表了新年賀詞。對台灣只有短短兩句：兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。

這話比去年冷峻許多。去年好歹還提「兩岸同胞一家親」，還說聲「無法割斷我們的血脈親情」，誰都讀得出言詞裡還存著一脈溫情。今年就剩下「血濃於水」，彷彿看得見四個字背後他的那抹慍色。

這孰令致之呢？高市早苗一番台灣有事將觸發日本存亡事態論，賴總統卻曬出吃壽司照力挺，恐怕是主要肇端之一。國台辦都用「數典忘祖、背叛民族」開罵了，可見火大程度。台灣跟意欲復辟的日本軍國主義同穿一條褲子，無異對「血脈親情」、「一家親」不留情面的決絕踐踏。

美中經過一番關稅對轟，最終在釜山會晤上達成緩和共識。按理說，小兩岸跟著大兩岸一起生發和氣，才是正常脈絡。最後卻搞到要用一場強力軍演告別舊歲，問題恐出在東京、台北都不想看到美中和解。

但中美和解有其物理基礎，華府上月發布的國安戰略報告極力避免升高美中對抗，五角大廈機密簡報更明言軍事已掰不贏老中。賴清德不妨多品察一下「血濃於水」僅餘的微溫，若等到連這四個字都消失，共軍就真地要越雷池來了。

