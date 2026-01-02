聯合報社論／「該辦正事了」，賴總統應該說給自己聽

賴清德總統昨天發表元旦談話，要在野黨「應該開始辦一些正事了」。 記者潘俊宏／攝影

賴清德總統的元旦談話，揭櫫「打造更安全、堅韌的台灣」、「促成民主團結的台灣」等四個總目標；但在被問到遭藍白提案彈劾是否將赴立院說明時，卻輕蔑說立法院是在「浪費時間」，要在野黨「應該開始辦一些正事了」。殊不知應該開始辦正事的，就是賴總統自己。

去年元旦談話，為呼應當時的「大罷免」連署，賴總統提出「更大的民主」謬論，說立法院通過爭議性法案，除了行政院可提覆議，憲政機關也可聲請釋憲；而人民更有選舉、罷免、創制和複決權利，可以「匯聚更大的民主力量」，展現主權在民。這個宣示，讓台灣去年因大罷免陷入全面的政治與社會亂局。「罷」成為台灣二○二五代表字，是賴總統在去年元旦就寫好的。

大罷免最後以卅二比零的大失敗告終，各界期待賴清德及民進黨記取教訓，回歸憲政，「開始辦一些正事」；賴政府卻變本加厲，不但各種行政濫權並未收斂，還以違憲違法的「不副署法案」、「五人憲法法庭」等手段，沒收立法權，抹紅抹黑在野黨，並透過一次次談話和行政作為，升高兩岸對立情勢。台灣就這樣鬥爭虛耗，民主憲政體無完膚。

今年賴總統的元旦談話，除了無新意的政績宣傳，仍避談大罷免大失敗，顯示沒有絲毫反省之心，更缺乏朝野合作誠意。他說，民主真諦在於「即便有不同的意見，大家都願意遵守憲法」，「倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家」。賴總統指控的是在野黨，但不遵守憲法、單一權力無限擴張的，卻是賴政府。

這就讓賴總統「感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定」的說法，顯得格外諷刺。「五人判決」後，民調顯示絕大多數民眾不信任憲法法庭判決公正，更不認同府院自己決定是否遵守法律；一次毀掉行政、司法兩權正當性基礎，賴總統是在哪個平行世界，看到這些違法亂憲作為「符合人民期待」？

賴總統元旦談話揭示的，是他仍然無法面對雙少數執政的事實，且在高度介入甚至主導政治鬥爭下，一面妄圖以總統身分對不同政黨、不同政治主張者發號施令，要求立院盡速排審總預算，趕緊通過國防預算；一面又化身政黨發言人，指責在野黨強行通過有違憲之虞的法案、杯葛延宕福國利民的法案。實際上，賴清德就是在延長朝野對抗戰線。

這更讓賴總統的「韌性之島，希望之光」新年談話，顯得文不對題。尤其當他怒斥在野黨未達三分之二多數，提彈劾案是「浪費時間」時，可曾想到民進黨也未過半，有何資格要求國會多數對賴政府需索照單全收？發動大罷免是否更是「浪費時間」？賴清德的說法，不是「韌性」，而是「任性」。

賴總統已多次強調會積極「促成朝野合作」，結果卻是擴權亂政愈來愈肆無忌憚，朝野對抗愈來愈激烈。去年以「更大的民主」推動大罷免，今年則以憲法法庭「五人判決」和藍白「該辦正事」羞辱立法院。賴清德不斷對在野黨發出「宣戰文」。

賴總統說民眾期待「二○二五的僵局不會延續到二○二六」，誠然不虛；但是讓二○二五僵局持續到二○二六的，正是賴清德自己。只要賴總統繼續「不辦正事」，以激發朝野對抗、兩岸對撞為施政基調，二○二六年仍將從內到外烽火連天；賴政府繼續一事無成，也在預料之中。放下權力執念，正視政治現實，好好依法依憲行事，才是賴總統該辦的「正事」。