快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／情勒國軍捨命做功德

聯合報／ 聯合報黑白集

民進黨立院黨團幹事長<a href='/search/tagging/2/鍾佳濱' rel='鍾佳濱' data-rel='/2/145862' class='tag'><strong>鍾佳濱</strong></a>表示，保衛國家靠軍人與武器是否精良，不是看薪水，只有僱傭兵才看酬勞。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，保衛國家靠軍人與武器是否精良，不是看薪水，只有僱傭兵才看酬勞。圖／聯合報系資料照片

總預算案卡關，國民黨立院黨團保證，行政院依法編列軍人加薪等預算，立院馬上審總預算。民進黨團幹事長鍾佳濱回應稱，軍隊保衛國家不是靠薪水，只有雇傭兵才看酬勞去打仗。中共演習砲火打到家門口，國軍日以繼夜守疆衛土，民進黨卻對國軍既情勒又侮辱，到底誰是第五縱隊？

中共圍台軍演，賴總統臉書連發貼文，呼籲全體國人給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護我們的日常生活。賴總統砸大錢軍購，力挺國軍作戰，卻不願依法編預算為軍人加薪，甚至寧願讓那一點軍人加薪預算卡住整個總預算。大敵當前，不忘情勒國軍捨命做功德。

尤其鍾佳濱強調只有雇傭兵才看酬勞去打仗，不但是極為離譜的情勒，更是對國軍的侮辱。微薄加薪不過是表達對軍人的鼓勵和感謝，民進黨不願為國軍加薪就算了，為何還把提升軍人福利汙名化，更形同侮辱志願役？

面對如潮批評，鍾佳濱回擊稱，他明明表態支持提升國軍待遇，卻遭扭曲並斷章取義；厲害的是，鍾佳濱反手就能扣帽，抹紅藍營當共軍演習內應，造謠帶風向。但空口提升待遇與抹紅必殺技，都無法掩飾要軍購不要加薪、要做功德不要編預算的事實。

拒絕為軍人加薪，民進黨情勒、侮辱又抹紅，教第一線國軍弟兄姊妹情何以堪？

社論 鍾佳濱 國軍

延伸閱讀

5位大法官判決算不算合憲？朝野與法界掀激辯

國防特別條例、總預算全卡關 學者點名賴總統成「解套關鍵」

國民黨擬闖關黨產條例、眷改條例 民進黨團：侵吞人民400億

「當兵做功德？」鍾佳濱僱傭兵說惹議 馬文君：顧立雄先不領薪水

相關新聞

聯合報社論／重建秩序：重提大法官，解雙少數憲政死結

在當年總統大選的辯論場上，賴清德一句「中華民國憲法是災難」，被外界解讀為意識形態的失言；然而，上任不到兩年，中華民國憲政...

聯合報黑白集／共軍懼雷池，只侵領海

中共舉行圍台軍演。綠委吳思瑤說，這是中共給蔣萬安去上海的伴手禮。她太看不起賴總統。總統說「中國實力不到，不敢越雷池一步」...

經濟日報社論／兩岸鏈鏈相輔 台灣突圍關鍵

今年全球經濟在川普關稅的驚濤駭浪中度過，各國因應高關稅，想方設法調整國內經濟型態。唯有中國，面對川普多次的累加關稅，再加...

聯合報黑白集／情勒國軍捨命做功德

總預算案卡關，國民黨立院黨團保證，行政院依法編列軍人加薪等預算，立院馬上審總預算。民進黨團幹事長鍾佳濱回應稱，軍隊保衛國...

聯合報社論／中共軍演，川普不擔心，台灣就要擔心了

去年尾聲，中共以一場「正義使命二○二五」圍台軍演，為二○二五年的兩岸關係作了總結，同時也預告了二○二六年的台海與區域周邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。