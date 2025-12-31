經濟日報社論／產業從成長衝刺轉向穩定深耕

人工智慧狂潮帶來的繁榮背後，全球經貿格局正經歷一場寧靜卻劇烈的板塊位移。路透

2025年歲末年終，中央研究院公布最新經濟展望預測，將2026年台灣經濟成長率定調在3.71%，相較於2025年驚人的7.4％高速成長，數據顯現出明顯的基期回歸與放緩趨勢。這份報告不僅僅是冰冷的數字，更像是一記警鐘，提醒我們在人工智慧狂潮帶來的繁榮背後，全球經貿格局正經歷一場寧靜卻劇烈的板塊位移。

回望過去兩年，台灣無疑是全球科技軍備競賽中的最大贏家。人工智慧伺服器出貨量翻倍增長，帶動出口與投資雙雙起飛，讓台灣在全球生產力革命中站穩了核心地位。但當我們跨入2026，這場革命正進入一個微妙的平衡點。全球雲端服務巨頭的資本支出已達到驚人的3,600億美元，這相當於九個台積電的投資規模。如此龐大的金錢投入，究竟何時能轉化為實質的獲利回報，已成為全球資本市場最焦慮的懸念。

這種焦慮並非無中生有，部分科技大廠如甲骨文與Meta，正利用延長晶片使用年限的會計操作來美化財報獲利，這種虛胖的數據背後，潛藏著科技泡沫化的陰影。對台灣而言，我們雖然掌握著最先進的製程與代工能量，但如果終端應用開發的速度無法跟上硬體建設的擴張步伐，那麼高度依賴美國大廠投資節奏的台灣科技業，將面臨極大的需求波動風險。

除了產業內部的循環壓力，地緣政治與全球通膨的後座力，更在2026年匯聚成一股不可忽視的亂流。隨著川普重返白宮並推動強硬的關稅政策，全球貿易體系正從規則導向轉向政治導向。雖然川普深信他的高關稅與製造業回流政策能重建美國繁榮，但實際數據卻顯示美國民生物價依然居高不下。這種「物價政治化」的趨勢，直接影響了美國選民的感受，也間接決定了全球供應鏈的流向。

需求的不確定性是2026年最大的灰犀牛，當美國家庭為牛肉與五金用品的高昂價格感到痛苦時，消費電子的需求必然會受到壓抑。更深遠的影響在於為了規避關稅風險，全球生產基地正加速向東南亞轉移。馬來西亞與泰國的製造業正在擴張，而傳統的出口強國如台灣與南韓，反而面臨訂單疲軟的困境，這說明供應鏈的版圖正在發生結構性轉變。

台灣在這場變局中，必須學會與「不確定性」共處。雖然大家還是看好人工智慧需求持續強勁，認為泡沫擔憂被過度放大，但我們不能忽略政策環境的險峻。川普政府的關稅與出口管制，已經讓輝達在中國市場蒙受巨大損失，這對台灣半導體供應鏈而言，不僅是營收的縮減，更是產業布局必須多元化的強制指令。

面對2026年的挑戰，台灣不能僅僅滿足於「矽盾」的保護。我們需要看見的是，當全球產出因貿易戰而減緩，貿易成長率被世界貿易組織下修時，台灣過去高度依賴單一市場或單一技術的策略已面臨天花板。中研院預測的成長放緩，正給了我們一個重新檢視產業韌性的機會。政府與企業應該利用這個轉折點，將資金與資源從純硬體製造轉向更多元的應用服務與新興技術。

2026年是台灣從「成長衝刺」轉向「穩定深耕」的關鍵年。當美國選民在期中選舉中表達對物價的不滿，當科技巨頭在會計準則中尋求喘息，台灣的產業定位應更具靈活性，在美中競爭的夾縫中尋找新的支點。

2025的盛宴已經結束，台灣在2026年的經濟道路上，並非全然平坦，但也充滿了進化的契機。

我們需要超越短期的股價波動與財報數據，去理解全球供應鏈碎裂化背後的深層邏輯。只有當我們能夠提前預判美國政策的轉折，並在東南亞與其他新興市場建立更穩固的合作網路，台灣才能在生產力革命的下半場，繼續保持不可替代的領先地位。這場馬拉松才剛開始，穩住陣腳比一時的爆發更為重要。