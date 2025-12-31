聽新聞
聯合報黑白集／共軍懼雷池，只侵領海

聯合報／ 黑白集

中共舉行圍台軍演。路透社

中共舉行圍台軍演。綠委吳思瑤說，這是中共給蔣萬安去上海的伴手禮。她太看不起賴總統。總統說「中國實力不到，不敢越雷池一步」，解放軍果真聽進去，隔天宣布舉行圍台演習，確實「不敢越雷池」，而是畫區公告國際入侵領海。三年前圍台軍演抹去海峽中線，這回火箭彈直接落在家門口。

川普忙完澤倫斯基會談，才回應台海軍演。他說，不相信習近平會武力犯台，中國廿多年來一直在台海軍演，甚至有比這次還大，所以不擔心。川普從從容容不意外，演習正好替美國催台灣通過軍購預算。卓揆也馬上接口催審國防特別條例。

賴總統連日潑紅漆，指控「中共準備ＡＩ介選」。解放軍武嚇有如替民進黨助選。難怪，軍演逼近家門口，賴總統自信愈發強大，悠悠喊話「不升高衝突、不挑起爭端」。青鳥更是興奮發文「演習可以再靠近一點」。

美國前國安顧問蘇利文坦言，裴洛西訪台讓台灣付出代價遠大於獲益，周邊作戰環境的改變至今仍未恢復。蔡賴兩位總統在意這些代價嗎？外媒評論這次軍演是針對高市早苗「台灣有事」談話，台灣又將為此受到多少損耗？

中共軍演劍指美日，川普不擔心，高市忙入厝首相府。國際關注多在烏克蘭、中東。賴總統看輕敵人「能力不及」，也不怪國際對台比以往冷漠。

