經濟日報社論／兩岸鏈鏈相輔 台灣突圍關鍵

今年全球經濟在川普關稅的驚濤駭浪中度過，各國因應高關稅，想方設法調整國內經濟型態。唯有中國，面對川普多次的累加關稅，再加上美國的科技封鎖、供應鏈重組、金融限制、地緣圍堵，應對有節；並將稀土、大豆武器化，跟美國叫板。川普關稅反推升中國國力崛起；川習釜山會，川普體悟到美國和中國是世界G2，在貿易、科技、軍力上，兩國並駕齊驅。

2026年也不會是平順的一年。開年後川普將面臨大法官對關稅是否合法的判決，專家分析，判決關稅非法的可能性大；表面上川普不在意大法官的裁定，美國會用1974年貿易法122條，對貿易逆差國課徵15%關稅；以及232國安條款，針對特定品項課稅。對世界各國，這又是另一番折騰。

今年川普有計劃的掏空台灣，半導體、AI及供應鏈，還有台灣的外匯存底，千方百計移轉到美國。明年4月川普將訪北京，以他亟思大交易個性，盼川普不要將台灣的剩餘價值，吃乾抹淨，和習近平達成對台政經產生劇烈變化的大交易。

2026年美國物價因反應關稅墊高成本，民生百物齊漲，通膨會比現在的3%高；新任聯準會主席奉行川普命令，因失業率高，降利率，會助長通膨力道；開徵高關稅後，國庫有稅款入帳，但追不上赤字、利息增加，國債破40兆美元。高通膨、高失業率、聯邦赤字高、弱勢美元，這些都會讓美國經濟趨緩。IMF估計2026年美國的經濟成長率為2.1%，稍高於今年的2%。

中國雖內需不振、地方債嚴重、房地產低迷、投資減少，但強勁出口動能拉動經濟成長，今年貿易順差超過1兆美元。美對中課徵65%關稅，但中國有效將出口移轉到東協、歐盟、南方市場、RCEP國家，都有高成長，弭平美國高關稅減少的20%出口。

中國製造業占全世界產能三分之一以上，是第二名美國的兩倍多。中國大規模出口，產能全球第一的產業：電動車、太陽能板、鋰電池、鋼鐵、水泥、化工等，這些產業都已產能過剩，殘酷內捲。中國2026年的政策方向是擴大內需，調整國內經濟結構；但出口仍是經濟重要一環，產能過剩可穩就業增工作，會繼續延伸出口。IMF估計2026年中國經濟成長4.2%，低於今年的4.8%。

台灣今年因全球對先進半導體強大需求、科技產品出口暢旺，經濟成長迅猛，將達到7.3%以上；成長率高，帶動台灣人均GDP，首次超越日韓；但2026年，預估經濟成長3.6% ，因高科技產品基期高，成長不像今年大。台灣科技產業高成長；相對的，傳統產業卻面臨嚴酷挑戰，內需市場有限，中國市場又受產能過剩排擠、國際市場也被中國製造狂魔大規模量化影響，很難競爭，導致傳產節節敗退，失業及無薪假不斷增加，影響眾多家庭生計。

美中都是台灣重要出口國，台灣傳產夾在美國高關稅及中國產能過剩下，逐漸萎縮。台灣傳產要再造春天，唯有大膽西進，擴大和中國產業的鏈鏈相連，緊密合作。

台灣傳產如工具機、金屬加工，高精度、穩定性的製造系統，供應鏈獨步全球；機械、精密模具、關鍵零組件技術成熟，性價比又較歐美日好；紡織、塑化，能將材料科學、美學、人體工學結合在研發和設計上；這些精湛的工匠技術，都可協助中國，從量產邁向高質。台灣廠商長期深耕歐美日市場，有豐富的國際經驗，管理、信譽比中國理想；全球面臨的智慧製造、數位轉型，台灣有具體解決方案，兩岸互補，滿足中國、國際市場需要。中國大規模生產，加上國家資本支持；海外市場觸角深入無遠弗屆，也可帶領台灣廠家進入。

台商可利用剛啟動的海南自由貿易港，「境內關外」創舉對企業、專業人才的免稅、低稅措施，相當優惠，也有好的金融條件，保稅、融資便利，可研究和中國廠家進行更高附加價值的合作。兩岸強強聯手，深鏈、強鏈、補鏈，鏈鏈相輔，可為未來的國際貿易開創新局。