經濟日報社論／強化可承受風險的經濟韌性

2025年即將走入尾聲，台灣經濟成長率預估可達7%，股市同步創下歷史新高。路透

2025年即將走入尾聲，台灣經濟成長率預估可達7%，股市同步創下歷史新高。出口暢旺、企業獲利擴張與資本市場的樂觀預期，共同構成一幅亮眼的成績單。然而，若進一步檢視成長來源與資本流向，便不難發現，這是一種高度集中、結構性因素遠大於景氣循環的成長型態，其穩定性與可延續性，仍有必要保持高度警覺。

支撐這波高成長的核心動能，來自人工智慧相關產業的爆發性擴張。2025年，全球AI應用正式進入規模化落地階段，資料中心建置、雲端算力擴張與企業端導入需求同步升溫，使台灣在高階晶片製造、先進封裝、AI伺服器與關鍵零組件供應鏈中的角色被大幅放大。由於產品單價與附加價值皆高，出口金額與企業獲利出現跳躍式成長，對GDP與台股指數形成明顯的放大效果，資金也快速集中於少數大型權值股，推升整體市場評價。

企業資本支出於2025年達到階段性高峰，進一步強化經濟與股市的正向循環。半導體、AI伺服器、資料中心與相關基礎設施投資同步擴張，帶動民間固定投資成長，並推升設備進口、營建與周邊服務需求。這波投資反映企業對中長期市場的信心，也強化市場對未來獲利的預期。然而，必須正視的是，此類投資動能具有高度循環性與集中釋放的特質，對單一年份的成長率與指數表現效果顯著，卻未必能自然轉化為長期、平穩的成長軌道。

外部政策環境與基期因素，亦在2025年扮演重要的放大角色。美國對等關稅的多回合談判，使出口企業面臨制度不確定性，部分產業因而提前出貨、加速訂單執行，短期內推升出口與生產活動。同時，企業為降低未來關稅與風險，加快產能配置與投資決策，使經濟活動在短時間內集中釋放。再加上前兩年全球需求疲弱與庫存調整所形成的低基期，使2025年的成長率與企業獲利在統計上呈現明顯跳升，並反映在股市的樂觀定價之中。

然而，正因2025年的高成長與資本市場表現高度集中，潛在風險也同步累積。首先，產業與金融市場過度集中於科技與AI相關企業，使整體經濟對單一產業循環的敏感度顯著提高。一旦全球科技投資放緩、AI應用落地速度不如預期，或國際競爭格局出現變化，其對出口、投資與金融市場的衝擊，恐將被放大。政策上，若未能加速中高階服務業、精密製造與技術型中小企業的升級轉型，經濟結構的單一化風險只會持續升高。

其次，對外經貿環境的不確定性，已成為影響台灣經濟的重要變數。關稅、補貼條件、原產地規則與產業政策日益政治化，使企業必須承擔更高的合規與地緣政治成本。若缺乏清楚且一致的國家層級因應策略，企業勢必各自承擔風險，削弱整體競爭力。政府有必要加速與主要貿易夥伴建立更制度化、可預期的經貿協商機制，並協助企業提升法規、關稅與供應鏈風險管理能力，將外部不確定性轉化為可控成本，而非系統性風險。

更值得警惕的是，國內結構性問題若持續累積，將成為高成長下最具破壞力的隱憂。高房價、少子化與人才高度集中，使成長成果難以擴散至多數家庭與中小企業，內需動能長期受限，也可能侵蝕社會對經濟發展的信心。若成長只能反映在出口數字與資產價格上，而無法轉化為更廣泛的就業機會與所得提升，經濟表現再亮眼，也難以稱為真正穩健。

總結而言，2025年的高成長與股市新高，確實反映台灣在關鍵科技產業中的競爭優勢，但也同時提醒，未來政策的關鍵，不在於追逐更高的成長率或指數紀錄，而在於能否在景氣最亮眼之際，提前處理結構性集中、外部不確定性與內部失衡等問題，為下一階段的經濟發展，建立真正可承受風險的韌性。