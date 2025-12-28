聯合報黑白集／又在玩哭窮老哏

衛福部指出，依規定國保可給予4萬元生育補助，其餘6萬則需等預算通過後撥補，而未參加相關社會保險我國籍新生兒生母生育補助，在預算通過前也領不到。圖／聯合報系資料照片

政院之前宣布明年元旦起生育補助加碼到十萬，衛福部最近表示，因總預算不過，依規定國保可給予四萬元生育補助，其餘六萬則需等預算通過後撥補，而未參加相關社會保險新生兒生母生育補助，預算通過前也領不到。這種「哭窮」戲碼，在大罷免期間就已上演過，只要總預算通過，錢自然會補足，關鍵是該追究為何總預算會卡關？

賴總統最近火氣特別大，頻將矛頭對準藍白。他在行憲紀念日當天大罵在野黨，稱憲法明文規定，立院須在每年十二月卅一日前完成對次年度中央政府總預算審查，到現在還沒審，有什麼資格再談憲政？結果被抓包憲法根本無此規定，當過國大代表的賴總統卻連這點也搞不清楚。總統府事後新聞稿也僅稱「立法院須於十二月卅一日前完成明年度審查」，不敢再提「憲法明文規定」，顯然也發現鬧了笑話，只能再次幫總統發言修掉「雜質」。

賴總統不僅自己「造憲」，且過去即使在民進黨掌握國會過半時，總預算也有多次跨年後才通過的紀錄。更重要的是，為何藍白迄今不審總預算？關鍵是政院未依法編列立院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算，政院違法在先，卻又把責任甩鍋給在野黨。

可以預期，接下來會有更多部會跳出來哭窮賣慘兼情勒，這種老哏簡直就是把人民當笨蛋。