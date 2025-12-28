快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／閹割國會：行政司法圍毆立法，民主瀕斷崖

聯合報／ 社論

今年二月，<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統（左二）邀集五院院長會商國政，與行政院長<a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>（中）、司法院代理院長謝銘洋（右二）等人合影。 圖／總統府提供
今年二月，賴清德總統（左二）邀集五院院長會商國政，與行政院長卓榮泰（中）、司法院代理院長謝銘洋（右二）等人合影。 圖／總統府提供

中華民國憲法給的是五權架構下的立法院，賴清德總統要的卻是府院下的立法局；憲政民主給的是分權制衡下的國會，賴清德要的卻是行政獨裁下的圖章；人民給的是朝小野大的權力平衡，賴清德要的卻是集權集錢的完全執政；代表多數民意的立法院還想有所作為，雙少數的總統就挾恃行政與司法閹割國會。這是今日政治僵局與憲政衝突的根源。

五權分立下的憲政運作，行政、立法、司法既分工又制衡。國會通過的法律，行政院必須依法執行，如果認為窒礙難行，可以提出覆議，但覆議遭否決，行政院只能接受。行政與立法之間的意見衝突，可以聲請憲法法庭裁決；而憲法法庭的組成要件與評議決議門檻，則由國會立法制定，同屬重要的制衡機制。其實，按照憲法規範，雙少數也能運作，或者組聯合政府，或者誠懇溝通協商加上少數服從多數，政府仍可運行，民主憲政也可維繫。賴清德一定要整碗捧去，既不溝通協商，更要多數服從少數，當然處處撞壁翻車。

但賴清德卻開嗆「立法濫權，在野獨裁」，甚至痛批在野黨卡預算「有什麼資格談憲政」。暫且不論曠古奇聞等級的賴氏憲法學說，事實是，賴政府違法踰憲持續升高對國會的壓制，不僅行政院直接把立法院當塑膠，大法官也逕自撕毀憲法訴訟程序規範，並反過來指揮國會立法程序；行政與司法正在閹割國會。

這當然不是一夕之間突然爆發的三權大混戰。雙少數政府還沒上台，賴清德就召集綠委吹響反攻立院的號角，上任後更召喚青鳥包圍衝撞國會。隨著朝野衝突升級，賴清德征服國會的意志愈來愈強烈。覆議、釋憲、大罷免，成了賴政府唯一的執政方程式；不公布、不副署、不執行，不僅是賴政府對國會所代表民意的踐踏，更是對民主憲政的顛覆。

面對國會抗衡，府院用盡合憲的制度工具與違憲的政治手段，都無法讓立法院屈服，最後輪由司法奴僕上場。媒體報導，府院還請黨政高層關說拒絕違法評議的大法官蔡宗珍。如果屬實，這是總統級司法關說，操縱司法掩護行政，夾擊國會。蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官守住了憲法的最後良心，謝銘洋等五個大法官卻拆除憲法護欄，以違法的「五人判決」侵凌立法權。「五人判決」模式還將繼續捍衛民進黨政權，五個大法官淪為府院禁衛軍。

執政者不願接受權力節制的心態，既是人性，因此必須透過定期選舉、分權制衡和平等參與等機制，來確保憲政民主；其中立法權的監督扮演重要的制衡者，司法權的裁判則是最後的護欄。但即使如此，民主政治仍然難以完全防杜民選獨裁或帝王總統的出現；如今司法自拆護欄，跪領權力聖旨，如果立法權也被收繳，民主憲政更難維繫。

被閹割的國會，不但民意被踐踏，更失去監督制衡功能，立法權變成連圖章都不如的裝飾。行政院選擇性接受合意的法律，不合意的法律一票否決；大法官還為行政濫權助拳圍事。當總統挾行政與司法圍毆立法，權力分立傾頹，制衡機制失靈，憲政民主崩塌，誰能拉住權力韁繩？誰能制止行政濫權？誰能遏止憲政獨裁？賴卓體制將如脫韁野馬般肆行擴權，但賴政府也將不再擁有人民授權的合法性與正當性。

朝小野大的國會結構，是人民對民進黨執政的警覺與制衡；大罷免大失敗，則是人民對民進黨選輸翻桌的不滿與警告。國會遭閹割，台灣被推向憲政民主崩塌的斷崖；這次，人民應該給民進黨政府怎樣的教訓？（系列四）

社論 賴清德 憲法法庭 大法官 賴政府 濫權 大罷免 民進黨 副署 卓榮泰

延伸閱讀

大屋頂下／澤倫斯基／尹錫悅／希特勒 賴清德的偶像或災星

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

立院啟動總統彈劾程序

相關新聞

聯合報社論／閹割國會：行政司法圍毆立法，民主瀕斷崖

中華民國憲法給的是五權架構下的立法院，賴清德總統要的卻是府院下的立法局；憲政民主給的是分權制衡下的國會，賴清德要的卻是行政獨裁下的圖章；人民給的是朝小野大的權力平衡，賴清德要的卻是集權集錢的完全執政；代表多數民意的立法院還想有所作為，雙少數的總統就挾恃行政與司法閹割國會。這是今日政治僵局與憲政衝突的根源。

聯合報黑白集／台版「路條」

行政院會通過《兩岸人民關係條例》修法草案，打算對所有公務員及立委赴陸套上許可制枷鎖。明明共諜多在府院黨，堪稱影響最巨的共諜就出自總統府，民進黨政府身邊巨蠹清不完，反倒像惡人先告狀般，祭出全面納管、牽拖國會與公務員爛招，真是離譜到家！

經濟日報社論／海南自貿港對大陸經濟自由化的啟示

中國大陸官方12月18日宣布海南自由貿易港區正式封關啟用，將把整個海南島打造成一個「境內關外」的地區，其中有74%的商品...

聯合報黑白集／王世堅與苗博雅

台北市無差別殺人案引發廢死與否的討論。立委王世堅直言，法治敗壞是來自死刑遲遲不執行，只有被害者有原諒的權利，其他人不要假仁假義。台北市議員苗博雅強調，死刑還沒被廢除，但要有嚴格限制，避免冤錯假案。王世堅與苗博雅兩種聲音，彷彿代表兩條價值岔路，誰真正說出人民的心聲？

聯合報社論／憲政獨裁：「五人判決」引爆總統擴權核彈

謝銘洋等五名大法官突襲宣告《憲法訴訟法》修正條文違憲。「五人判決」自我賦權造法，除在程序上有重大瑕疵，更因推翻《憲訴法》要求總統對大法官限期補提名規定，亦增添總統權力毫無節制的隱患。既有五名大法官違法開庭護航，賴政府對國會通過法律的不公布、不副署，也將改採副署不執行並聲請釋憲，「五人法庭」勢將持續做出違法判決，總統擴權核彈已然引爆。

經濟日報社論／台灣經濟超越日韓了嗎？

在全球對先進半導體的強烈需求下，台灣今年經濟成長率創下15年來新高，以7.4%左右睥睨全亞洲和所有富裕國家。國際貨幣基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。