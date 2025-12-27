聯合報黑白集／王世堅與苗博雅

民眾上街遊行反對廢死。 圖／聯合報系資料照片

台北市無差別殺人案引發廢死與否的討論。立委王世堅直言，法治敗壞是來自死刑遲遲不執行，只有被害者有原諒的權利，其他人不要假仁假義。台北市議員苗博雅強調，死刑還沒被廢除，但要有嚴格限制，避免冤錯假案。王世堅與苗博雅兩種聲音，彷彿代表兩條價值岔路，誰真正說出人民的心聲？

王世堅被不少民眾封為「民進黨僅存的良心」，在於他願意替沉默的多數庶民說話。苗博雅繼「戰時可以正常上班上學」的離譜發言，一番關於廢死的說法再次被炎上。台灣司法天秤明顯向加害人傾斜，有死刑卻不執行，已是實質廢死，對受害家屬造成二次傷害。國中生割頸案受害者的父親，甚至擔心凶手幾年後假釋出獄找他報復，被逼得做出「不自殺聲明」，形同對制度失去信任的吶喊，民眾同感憤慨。

司法是社會最後一道防線，理應不偏不倚。法官若自詡站在道德制高點，一味要求被害者諒解，包裝加害人為「可教化」，甚至說出「讓凶手代替盡孝」，只會讓正義顯得虛偽而殘酷。重大刑案之後，整個社會集體得了創傷症候群，司法別在傷口上撒鹽甚至再砍一刀。

台灣社會的撕裂，在於多數人被少數人綁架，但少數人高分貝的言論不代表是真理，執政者若聽不見沉默大眾心裡的聲音，就會離人民愈來愈遠，終遭唾棄。