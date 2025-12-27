聯合報社論／憲政獨裁：「五人判決」引爆總統擴權核彈

憲法法庭判決憲訴法違憲，國民黨立院黨團日前向台北地院、台北地檢署，告發五位大法官呂太郎（左起）、陳忠五、謝銘洋、蔡彩貞、尤伯祥及憲法法庭濫權瀆職。 圖／聯合報系資料照片

謝銘洋等五名大法官突襲宣告《憲法訴訟法》修正條文違憲。「五人判決」自我賦權造法，除在程序上有重大瑕疵，更因推翻《憲訴法》要求總統對大法官限期補提名規定，亦增添總統權力毫無節制的隱患。既有五名大法官違法開庭護航，賴政府對國會通過法律的不公布、不副署，也將改採副署不執行並聲請釋憲，「五人法庭」勢將持續做出違法判決，總統擴權核彈已然引爆。

《憲訴法》去年修正新增大法官如有缺額，總統應於二個月內補足提名規定。此一新規是為防止總統消極不作為、延宕大法官提名，造成憲法法庭因缺額無法評議的情況。「五人判決」卻批評此規定是「就總統憲法上職權的行使，增加憲法所無的限制」，認為「逾越憲法上職權、違反權力分立原則」違憲無效。

這其實毫無道理。大法官提名固為憲法賦予總統的職權，但憲法僅是原則性、概括性規範，並非全然不可做其他細部設計。如憲法增修條文亦僅明定考試院人事由總統提名、立法院同意，但《考試院組織法》除有考試委員資格限制，並規定相關人員出缺時，總統應於其任滿三個月前提名之。此外，行政院長對通傳會、中選會、公平會相關委員的提名，各該組織法也都有類似規範，難道全部違憲？如今大法官、通傳會委員和中選會委員提名都延宕，大法官卻把總統與閣揆的懶政怠職當作憲法權力！

「五人判決」反覆強調，大法官在人數不足下做出判決，是因為憲法法庭遭到癱瘓；但對於《憲訴法》為防止總統消極不提名大法官而訂出時限，「五人判決」卻認為違憲，可說自相矛盾。其實釋字六三二號明示不許「總統消極不為提名，或立法院消極不行使同意權」，「五人判決」卻表示總統提名得「依具體情況適時為之」；等於只准總統怠職、不許立委消極，更形同給總統延宕提名甚至不提名大法官的空白授權。

大法官缺額超過一年，賴總統第二次提名遭否決迄今五個月仍未補提名，明顯是「消極不為提名」，這才是憲法法庭癱瘓的主因。賴總統的目的，是想藉由提名偏綠大法官來掌控憲法法庭。如今「五人判決」剷平憲法法庭門檻，又賦予總統延宕提名或不提名的正當性，賴總統自無理由積極提名中立適任的大法官。憲法法庭成「五人法庭」，已可預期。

面對立法院朝小野大之局，賴政府透過各種違法違憲作為不斷擴權；或者曲解法令（如剝奪陸配參政權），或者不公布、不副署、不執行，架空立法院，拆除監督制衡機制。「五人判決」後，憲法法庭被五人把持，所有賴政府違法違憲的濫權作為，更可在「五人法庭」掩護下合憲化、合法化。民主憲政秩序，蕩然無存。

更荒謬的是，憲法法庭法定人數門檻既已削除，如果總統又消極不提名補缺額，到二○二七年十月，大法官總數將由現在的八人減為四人；扣除拒絕評議的大法官朱富美，等於只要二名大法官就可決定所有憲法和法令解釋爭議，包括政黨解散審議。國家將任由賴總統翻雲覆雨，「更大的民主」變成「更大的獨裁」。

「五人判決」後不久，府院就被爆曾找黨政高層與大法官蔡宗珍溝通，此事如果屬實，不僅違法，更證明五人突襲開庭是為幫賴總統鞏固和擴張權力。行政司法合謀共商，互相掩護。「五人法庭」為虎作倀，賴政府不公布、不副署，或副署不執行，違法違憲更加有恃無恐。但大法官繼續沉淪，民主逆流將無法阻擋，擴權總統更將成憲政怪獸。（系列三）