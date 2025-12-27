經濟日報社論／海南自貿港對大陸經濟自由化的啟示

中國大陸官方12月18日宣布海南自由貿易港區正式封關啟用，將把整個海南島打造成一個「境內關外」的地區。中新社

中國大陸官方12月18日宣布海南自由貿易港區正式封關啟用，將把整個海南島打造成一個「境內關外」的地區，其中有74%的商品得以免關稅進口，而且原物料或零組件進口之後，只要最終產品加值超過30%就得以免稅銷往中國大陸全境。此外，在海南自貿港區註冊的企業可以享有所得稅優惠，同時也大幅開放給外國人就業許可及居住許可。大陸副總理何立峰宣稱要把海南自貿港打造成引領大陸新時代對外開放的重要門戶。海南自貿港不但是大陸經濟自由化進程的一個重要指標，相對於美國川普總統對全球各國課徵高額對等關稅，大陸開放自貿港的政策特別引人關注。

自從1979年中共領導人鄧小平推動改革開放政策以來，大陸經濟體制就一直朝著逐步自由化的方向前進。改革開放指的是由計畫經濟逐漸改成市場經濟，其中最重要的就是允許價格自由與生產自由，對國外的開放則是允許各企業自由對外貿易。然而由於當時大陸的生產技術與資金不足，於是在1982年大陸官方設立了深圳、廈門、珠海與汕頭等四個經濟特區，以吸引外資與港澳台資的投資。在經濟特區中除了所得稅優惠（二免三減半）以外，對於兩頭在外（原物料來自進口，最終產品只能出口）的企業，給予關稅上的優惠與貿易的便利，這是貿易與投資自由化的極大進步。

然而真正讓大陸產品快速登上國際舞台的還是在2001年底，中國加入WTO成為正式會員國。一方面大陸把平均關稅降到9.7%，然後允許國際商品自由進口；另一方面，大陸以WTO會員國的身分，得以享有各國給予的關稅優惠。在國際化與經濟自由化帶動下，大陸出口突飛猛進成為全球的製造工廠，到了2009年，中國超過德國成為全球最大的出口國，當年出口總值達到1.2兆美元。今年前11個月大陸的出口總值已經達到3.41兆美元，同時貿易順差達到1.02兆美元，成為全球第一個貿易順差超過1兆美元的國家。

雖然中國已經成為全球最大出口國，但在WTO仍然是開發中國家的身分，因此得以維持近10%的進口關稅，遠高於其他先進國家的關稅，這也是近年來美國與其他先進國家對於大陸不滿的主要原因之一。為了更為開放，同時吸引更多國際投資，過去幾年大陸把外資准入改成負面表列，但是效果不彰。這其中除了國際政治因素以外，主要的還是因為大陸國內經濟體制的開放程度仍然不夠所致。

現在大陸終於跨出了一大步，把整個海南島設為自由貿易港區，讓外商得以免關稅進入，同時只要進口原物料和零組件的加值率超過30%，就得以免關稅銷往大陸。這不但讓海南島成為開放的重要門戶，更重要的是做為經濟自由化的試點，如果海南自貿港可以成功大量吸引外資，同時帶動海南島的經濟成長，那麼大陸就可以選擇更多的地區設立自貿港，或者可以擴大到整個中國大陸。雖然短期內讓整個中國大陸自由開放也許有困難，但是因為海南自貿區的成功實驗，可以讓中國政府審視是否考慮全面調降關稅，至少可以調整到與已開發國家相同平均關稅不超過5%的水準。

總而言之，在美國強勢要課徵全球對等關稅，中國大陸不但不隨之起舞，反而持續推動經濟自由化與國際化的進程，包括推動一帶一路、加入RCEP、上海合作組織與金磚國家峰會等。現在海南自貿港的設立，這種持續推動自由化與全球化的政策方向，恰恰可以與美國川普總統正在推動的保護主義形成強烈的對比，更可以顯現出中國大陸參與國際經貿與爭取國際支持的決心。