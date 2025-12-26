聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／張文案的非理性與韌性

聯合報／ 黑白集

許多民眾在北捷中山站外悼念受害者。 記者曾原信／攝影
許多民眾在北捷中山站外悼念受害者。 記者曾原信／攝影

張文案震驚全國，社會掀起一片究責聲。社安和維安機制當然應該加強，但社會表現的躁動、嗜血、剝削，也值得檢討。

例如隨機攻擊事件已造成人心惶惶，網路上卻出現各式恐嚇貼文，揚言模仿犯罪。這些趁亂生事者，不論是白目、玩笑、跟風或蠢蠢欲動，都是唯恐天下不亂，擴大社會恐慌。

此外，還有對當事人親屬發動肉搜，或搶著腦補故事情節，各種網路流言在社群與媒體間互相傳抄；加上一些遇事搶著發言，竭力假設卻絕不求證的「萬用專家」，事件帶來的震驚與恐懼，只成就他們的聲量與通告費。

最等而下之的是，有傳言稱張文出身陸配家庭，知名綠營學者和網紅更有「中國第五縱隊」之說。即使被證實造謠，他們仍可宣稱是警告「對岸可能派第五縱隊破壞」。凡事偷渡政治目的與散播仇恨的行徑，反而證實他們才是意圖顛覆的第五縱隊。

相較之下，因阻攔張文而遇害的余家昶，余母呼籲社會不要遷怒張家父母，就格外令人動容。幾天來的輿論氛圍也顯示，社會逐漸回復冷靜，泛政治化的仇恨思維，終究不是多數人想法。這些正是社會韌性的真實基礎。

社會韌性是當今執政者愛談的顯學。攻擊事件後，賴總統再提強化社會韌性。檢討張文案不能忽視，從恐嚇貼文到第五縱隊說，都在破壞社會韌性。

社論 張文 仇恨 恐嚇 社群 網紅 維安 第五縱隊 社會韌性 綠營

延伸閱讀

受挫的張文被提前接住會不一樣嗎？ 王浩威：台灣需要一張新的社安網

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上網情色網站 購飛機杯解決生理需求

張文動機？ 哥哥給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

相關新聞

聯合報社論／極限碰撞：總統衝撞憲制，權力分立傾頹

今天是行憲紀念日。不幸的是，中華民國憲法施行走過七十八個年頭，如今正面臨嚴重危機。解嚴後歷經七次修憲，過程被形容「寧靜革命」；諷刺的是，這場民主革命正走向獨裁。前人憲政改革，欲將威權體制轉型為民主體制，實現還政於民；但現在，這部憲法選出的賴清德總統，竟直接衝撞憲法，挑戰權力分立，將憲法法庭作為行政獨大的政治武器，摧毀憲政民主。

聯合報黑白集／眼淚與寬容

同一天，三個破碎家庭的父母親同樣心碎，也同樣讓人揪心和糾結。

經濟日報社論／建構經濟安全新型態防禦網

在全球地緣政治劇烈擠壓的時刻，跨國資本流動早已超越傳統商業邏輯，轉化為延伸國家戰略的「銳實力」。資本不再只是追求利潤，而...

聯合報黑白集／張文案的非理性與韌性

張文案震驚全國，社會掀起一片究責聲。社安和維安機制當然應該加強，但社會表現的躁動、嗜血、剝削，也值得檢討。

聯合報社論／司法政變：擴權打雜質，大法官成毀憲罪人

五名大法官遵奉賴清德總統「打掉雜質」意旨，剔除不同意見者，無視程序正義與組織要件，違法宣布《憲法訴訟法》修正條文違憲，遭另外三位大法官直接點名是無效判決。「五人判決」的司法政變，不僅不可能解決當前憲法法庭困境，也無法守護憲法，只是藉突襲又充滿漏洞的論述，擴大司法權、侵害立法權、捍衛行政權，讓原本應在憲政爭議中擔任仲裁者的大法官，反成為麻煩製造者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。