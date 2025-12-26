經濟日報社論／台灣經濟超越日韓了嗎？

在全球對先進半導體的強烈需求下，台灣今年經濟成長率創下15年來新高。路透

在全球對先進半導體的強烈需求下，台灣今年經濟成長率創下15年來新高，以7.4%左右睥睨全亞洲和所有富裕國家。國際貨幣基金（IMF）預測，台灣「人均國內生產」（GDP per capita）將以37,830美元超越韓國（35,960美元）和日本（34,720美元），在亞洲19個經濟體中排名第四。這是23年來台灣首次超越韓國，也是連續第二年超越日本。

其實，若以調整物價的「購買力平價」（PPP）人均GDP來看，台灣的領先優勢更為明顯。由於台灣物價在先進國家中屬於平穩，因此，以IMF預測為基礎的統計，今年將以84,082國際元列名全球第13，領先香港（78,918）、韓國（65,080）和日本（54,815），在亞洲僅次於新加坡和澳門。事實上，在這種統計中，台灣二戰之後從未落後韓國，而在「日本失落」下，自2005年後也領先日本迄今。

對如此優良的表現，國人當然可以感到欣慰，特別是想「贏韓國」的強烈慾望獲得某種程度的滿足。然而，基於下列因素，在欣喜下更應讓我們戰戰兢兢、謹慎面對，才不會在志得意滿之下，種下未來衰落的病因：

首先，這些數據顯示的是經濟「成長」，不是經濟「發展」。要經濟獲得發展，必須將成長的果實讓國人普遍共享，都獲得更富足的生活，帶來更好的健康、教育和平均壽命，反映在「人類發展指數」（HDI）的增長上。

根據台灣各種薪資調查可以看出，這幾年反應所得分配的「吉尼係數」並沒有明顯的改善，約七成勞工薪資是在平均數之下，並未享受經濟成長的效益。如何讓經濟成長轉化為基層勞工的福祉，仍是一項艱難的挑戰。

其次，台灣勞工工時過長，工作和休閒之間未能取得適當平衡。以2024年為例，台灣勞工工時為2,030小時，名列全球第五長、亞洲第二長。因此，高經濟成長率並沒有反映在休閒的增加，長年以來都是以高密度的工作換來經濟的成長，被稱為「過勞之島」，不是一個健康的經濟體該有的現象。

這其實也反映出，台灣的經濟生產力並沒有數字上那麼高效，經常是以各種「賣肝」、「賣命」換來的成果。如何能在縮短的工時下，獲得良好的經濟績效，還是個嚴峻的挑戰。

其三，台灣環境「汙染」嚴重，讓生活舒適度明顯下降。雖然環保法規逐漸提升，環境汙染也初步獲得控制，但比起西方先進國家，台灣環境汙染還是普遍嚴重。在處罰過低下，無良企業經常偷排汙染物，居民難以安居樂業。落塵量偏大，汽車停放幾天就積滿灰塵。各種違章住宅和工廠林立，帶來髒亂和醜陋景觀。各種噪音長期充斥各處，特別是城市住宅區的寵物吠叫擾人，卻難以蒐證處理。

「馬路如虎口」──連在首善之都的台北市，行人過路口也常需提心吊膽。自行車可以在人行道橫衝直撞，還經常按鈴要行人讓路。公車引擎聲常如坦克車過境，和先進國家有天壤之別，但交通部門缺乏作為。這些惡劣的生活環境，完全無法顯示在經濟成長之上。

即使台灣平均生產已擠入先進經濟體之林，但也只是晚近之事；很多制度和軟硬體配套，仍然未能趕上先進國家。例如，即使在都會區，道路兩旁，滿是凌亂不堪的網路線和突兀的電線桿和電箱，許多巷弄柏油路面坑坑洞洞，晚間雖有路燈卻黯淡無光，開車必須戰戰兢兢，這些都是在日本等先進國家看不到的現象。

最後，台灣在進入世貿組織（WTO）後，經濟開放度已經停滯不前，無力和其他國家簽署「自由貿易協定」，連對岸瑞幸咖啡來台也如驚弓之鳥，完全不是一個先進經濟體該有的模樣。

考量上述現象，我們不禁要問：台灣經濟已經超越日本和韓國了嗎？