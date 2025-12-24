經濟日報社論／人口崩跌是經濟發展的重大危機

人口崩跌是經濟發展的重大危機。此為示意圖。聯合報系資料照

特斯拉執行長馬斯克日前在社群平台轉發台灣出生率創新低的貼文，直言「人口數持續加速崩跌」，這位全球科技領袖的警告，讓台灣少子化問題再度浮上檯面。內政部統計顯示，今年11月新生兒僅7,946人，創下歷史新低，全年出生數恐將跌破11萬人。當一個在全球半導體產業占據關鍵位置的經濟體，正面臨人口結構急速老化與萎縮，這不僅是台灣的社會問題，更是牽動全球科技供應鏈的經濟風險。

從日本的前車之鑑來看，低生育率對國家經濟的衝擊絕非危言聳聽。1994年，日本經濟達到顛峰，占全球GDP的18%，但隨著人口平均年齡攀升至50歲，其GDP占比如今僅剩4%。人口結構學家指出，導致日本經濟停滯的生育率臨界點在1.3到1.5之間。對比台灣當前的生育率，我們正走在一條比日本更陡峭的下坡路上。這不是遙遠的未來，而是正在發生的現實。

更令人憂心的是，能夠生育的人口基數本身就在快速縮減。自1984年起，台灣生育率逐年下降，二、三十年的少子化已反映在育齡婦女人口結構上。2015年，30至49歲女性約380萬人，今年已縮減至約350萬人，減幅近一成。即使每位女性的生育意願完全不變，單憑育齡婦女基數縮小，總出生數仍會自然下滑15%～20%。這種結構性的衰退，不是短期補助政策所能逆轉。

政府每年投入上千億元推動生育補助與托育政策，出生數卻持續探底，顯示問題核心不在誘因不足，而在於整體社會環境讓年輕世代不敢生育。衛福部調查指出，婦女不願生育的首要原因是經濟負擔過重，其次是不想因孩子改變既有生活。在主要生育年齡層中，35至44歲未婚婦女表示不想結婚的比率，達到33.2%，由於台灣非婚生子女比率僅約4%，不婚往往意味著不育。

少子化對經濟的衝擊是全面性的。勞動力減少意味著生產的商品和服務將減少，社會整體資源也會減少。公共服務如道路、學校、醫院可能面臨關閉。麥肯錫研究指出，少子化意味著一個國家需要更多勞工、更高工時，或更高生產力。以德國為例，如果要維持過去的生產力成長，到2050年，人均每周工作時間需要增加六至12小時。台灣未來的上班族，很可能面臨更長的工作時數、更晚的退休年齡，以及更沉重的扶養負擔。

對台灣引以為傲的半導體產業而言，人口危機帶來的威脅更為直接。晶片製造是高度仰賴人才的產業，從研發工程師到製程技術人員，都需要長期培養與經驗累積。當年輕人口持續減少，不僅影響產業人才供給，更會削弱創新能量。台灣在全球科技供應鏈中占據關鍵位置，正是因為擁有完整的產業生態系與高素質勞動力。一旦人口結構失衡，產業競爭力將面臨根本性挑戰。年輕工程師不足，企業必須以更高薪資爭奪人才，推升營運成本。同時老年人口照護需求增加，可能分散社會資源投入產業發展。這正是馬斯克關注台灣人口問題的根本原因，因為台灣半導體產業的興衰，直接影響全球科技產業的運作。

少子化也許不是個必須被「逆轉」的現象，而是提醒社會重新設計制度的訊號。當馬斯克這樣的國際領袖都注意到台灣的人口危機時，我們更應該正視這個警訊。真正的關鍵不在出生數本身，而在我們是否能建構一個讓人願意生活、也敢於規劃未來的社會。只有當年輕世代感受到生活的希望，而非僅是生存的壓力，人口問題才可能找到出路。這場人口崩跌的危機，考驗的不只是政府的政策智慧，更是整個社會對未來的想像與承擔。