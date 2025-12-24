聯合報社論／除了殺戮，對立更加重隨機攻擊案社會創傷

台北市19日晚間發生隨機殺人案件，凶嫌張文丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，最後造成4死悲劇。圖為捷運中山站外、誠品生活南西店前。圖／聯合報系資料照片

繼鄭捷事件後，台灣再度發生大規模隨機殺人事件。然而，相較十一年前的鄭捷案，當時社會多是聚焦在如何健全社會安全網的漏洞；這一次，網路卻充斥著許多刻意將凶嫌張文「抹紅」，影射其犯行與中共有關的言論，甚至是由綠營政治人物帶頭製造謠言。這種刻意分化與對立的作法，均一再加劇社會的集體創傷，成了難以癒合的傷口。

凶嫌張文選擇在人潮聚集的台北車站與中山商圈進行無差別式的殘忍攻擊，引發社會震撼。但事件才爆發，網路就出現各式謠言，有人言之鑿鑿稱在捷運站及中山商圈行凶者並非同一人，質疑背後是集團性的組織犯案，影射有境外勢力介入；更稱在張文墜樓前一小時，就已有陸媒「提前」報導。這些帶有惡意的猜疑及刻意帶風向的言論，迅速在網路大量轉傳。

等到張文姓名曝光後，立刻就有人在網上質疑張文是單名，是入籍台灣的陸籍人士，也說他是陸配二代。曾代表民進黨出征新竹市立委的學者林志潔更藉由其子之口稱，此案不是隨機殺人，比較像「第五縱隊」，影射是中共在背後指使的恐怖事件，意在製造台灣內部的動亂；綠營側翼跟青鳥也立即傾巢而出，散布類似言論，反而製造了社會恐慌。諷刺的是，被青鳥們奉為圭臬的小橘書，當中就寫道對於假訊息「不轉傳、不散播、要查證」；這群小橘書的信徒卻是在網路帶頭大量傳播錯假訊息，甚至還是造謠者。

賴清德總統也在事發隔天表示，須查明張文背後是否有幫凶、受人指使以及金錢來源；這些疑點警方當然勢必會徹查，但在沒有任何證據之前，身為國家領導人發表這樣的談話，只會加深社會的對立與紛擾。賴總統前不久才到陸配所開設的麵店消費，並表示不論從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人，政府要讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。言猶在耳，顯然是有口無心。

然而，事後證明，根據警方迄今調查，這是一人作案的隨機襲擊，排除有共犯；陸委會也澄清，歹徒非陸配二代。而警方清查張文的金流，發現他從去年六月後不曾有薪資申報紀錄，僅有其母每季三萬元和不定期單筆匯款的金援，帳戶非常「乾淨」。最近半年來，他在現實中與網路上也幾乎沒有與人互動。警方隨後也公布檢舉專線，希望民眾提供張文的攻擊動機與購買攻擊武器的資金來源。

從現有資訊看來，張文就是典型的社會孤立者，也帶有反社會人格，與外界及家庭幾乎斷聯。這樣的人在現今社會並不算罕見，在國外也常發生類似孤狼式的恐攻事件。在沒有任何證據下，蓄意將張文犯行與受境外勢力指使的犯罪連結，都是在消費這起重大悲劇，進行政治操作與認知作戰，無異是吃人血饅頭，讓社會沉浸在集體悲傷之餘，還要經歷分化與撕裂；比那些趁亂生事的恐嚇貼文，造成更長遠的惡劣影響。

令人感慨的是，警方發現，張文是模仿當年鄭捷犯案模式加以改進後的二點○版。然而，鄭捷案當時社會除了關注犯案動機，多是討論如何修補社會安全網的破洞，沒有人質疑單名的鄭捷是陸籍人士、是否受到境外勢力的指使犯案等。

這起重大公安事件像是一面照妖鏡，除了社會安全網依舊漏洞百出，更映照出現在的台灣社會竟變成如此對立、充滿猜忌，動不動就在內部找敵人，或許這也是許多人會比當年鄭捷案陷入更大集體創傷的原因。國家領導人更有責任讓社會盡快走出哀傷，做到真正的「團結」人心。