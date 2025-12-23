聽新聞
聯合報黑白集／賴總統還要躲嗎？

聯合報／ 黑白集

國民黨與民眾黨立法院黨團上周在議場前舉行記者會，宣布提案彈劾<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統，今天就會在程序委員會排案。 圖／聯合報系資料照片
立法院對賴清德總統的彈劾案，預計廿六日就會成案。在野黨已表明，將依法邀請賴總統到立院說明。曾以「即問即答違憲」，堅持不去立法院國情報告的賴總統，面對自己被彈劾，還能再躲嗎？要用什麼理由躲？

賴總統被彈劾，肇因於行政院長卓榮泰以違憲「行政否決權」，拒絕副署財劃法。這當然是承賴總統之命為之，於情於理於法，彈劾賴總統，都有絕對正當性。彈劾案網路連署，短短二天已飆破六百萬人次，民意反應空前熱烈。

雖然彈劾案要通過，還有「立委總席次三分之二以上」和「憲法法庭審議」兩關，在民進黨立委席次超過三分之一，以及憲法法庭被「大法官五人幫」把持下，通過可能性不高；但藍白將在全台舉辦彈劾公聽會，加上邀請賴總統說明，到底誰有理誰沒理，都可徹底展現。

無論濫權不副署法律，或大法官五人幫毀憲，始作俑者都是雙少數又輸不起的民進黨。如賴總統自認問心無愧，無違憲濫權之虞，自應直球對決，到立院說明，甚至接受詢答。反之，如不願說明，在民眾看來，就是自知理虧，逃避責任。

但如果賴總統拒絕，也不令人意外。畢竟國情報告已躲了一年半，再次逃避，也是常規操作。至於立院要求、總統卻拒絕說明，是否違法，自有大法官五人幫為其解套，立院能奈他何？

聯合報社論／賴卓政府權力失控下的毀憲合謀

台灣的憲政民主並非一夕崩塌，而是在賴政府權力機關彼此縱容與競逐擴張的過程中，被消耗殆盡。今日局面已很難再用「政治僵局」或...

聯合報黑白集／野蠻執政

立法院三讀修正《財劃法》，府院不公布、不副署，賴清德總統還獨創「在野獨裁」，其實是複製前總統陳水扁「在怎麼野蠻」路數，以...

經濟日報社論／經貿戰略布局 不可失衡

目前全球經貿走向區域分流與制度競逐，合縱連橫趨勢更為明顯，但是台灣對外經貿戰略卻呈現明顯失衡，過度集中於美國；不僅無助於...

立法院對賴清德總統的彈劾案，預計廿六日就會成案。在野黨已表明，將依法邀請賴總統到立院說明。曾以「即問即答違憲」，堅持不去立法院國情報告的賴總統，面對自己被彈劾，還能再躲嗎？要用什麼理由躲？

聯合報社論／美中談新秩序，被掏空的台灣何來嚇阻力

美國國務卿魯比歐上周在年終記者會上指出，中國大陸是「富饒又強大的國家與地緣政治中的要素」，國務院的工作是「覓得和中共及中國政府合作的良機」。魯比歐在之前的聯邦參議員任內，曾遭中共兩度制裁；他坦承自己的轉變，現在他在角色上代表川普總統，在工作上對外代表美國。在川普重提「Ｇ２」的美中新秩序概念下，魯比歐正努力尋求與中共合作，甚至拒絕在日本和中共之間選邊，而認為美日同盟和美中合作可並行不悖。

