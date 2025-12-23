聯合報社論／美中談新秩序，被掏空的台灣何來嚇阻力

美國國務卿魯比歐19日舉行年終記者會，指國務院的工作是「覓得和中共及中國政府合作的良機」。 （法新社）

美國國務卿魯比歐上周在年終記者會上指出，中國大陸是「富饒又強大的國家與地緣政治中的要素」，國務院的工作是「覓得和中共及中國政府合作的良機」。魯比歐在之前的聯邦參議員任內，曾遭中共兩度制裁；他坦承自己的轉變，現在他在角色上代表川普總統，在工作上對外代表美國。在川普重提「Ｇ２」的美中新秩序概念下，魯比歐正努力尋求與中共合作，甚至拒絕在日本和中共之間選邊，而認為美日同盟和美中合作可並行不悖。

今年一月，拜登政府的國務卿布林肯在卸任前還提醒，中國大陸對國際秩序構成「系統性挑戰」。但川普政府上台後，在「美國優先」的前提下，美國態度有了大幅度的轉變；身兼國務卿與白宮國安顧問的魯比歐，談到對北京的工作，滿口都是友善和合作。美國已經改變對北京做法的調性，日本首相高市早苗的「台灣有事論」先吃了一記悶棍；但賴政府抗中主軸不變，台灣全力備戰。

賴清德總統宣布創新高的對美一點二五兆軍購，也史無前例得到美國在台協會聲援。但同時，紐約時報取得五角大廈密件「優勢簡報」，示警美國無力保台，航母福特號在多數兵推結果，都是開戰數分鐘即被共軍摧毀。美國區域戰力可能被解放軍輾壓，賴政府以ＧＤＰ五％將國防外包給美國，還能發揮多少嚇阻力？

回顧這一年，賴政府為取得川普政府信任，已承諾至少十四兆台幣，包括軍購、農經採購、阿拉斯加天然氣開發，以及可能涵蓋半導體生態系遷美的四千億美元投資等。傾盡所有綁定美國，換來什麼呢？兩百億美元軍購延宕無解，關稅談判不見終點，連賴清德都不知何時可訪美。支票不斷開出，卻沒拿到合約，這是增加韌性還是被掏空？

有人以「台灣保證實施法」，稱許美國提升對台支持。但對台保證包裝再美再強，也不能違背美國優先、不能妨礙美中建構Ｇ２關係。此前「台灣保證法」已讓台灣高層官員可進入華府交流，但談的是關稅採購產業鏈外移，碰壁的是賴清德訪美，台美國安高層會談從華府移往阿拉斯加降規舉行。甚至，美方索要遠比賴政府透露的還多。

美國商務部長盧特尼克更表示，川普政府目標是把半導體供應鏈帶回美國，台灣會代訓勞工，投資將逾三千億美元。後來又說，會讓台積電在美投資超過兩千億美元。這些說法有如打臉我方談判代表。官員表示談判進入最後階段，其實金額和稅率都不確定。

台美經貿談判清單愈來愈長，軍購承諾則有如提供美方空白支票。川普宣稱習近平不會在其任內動武，台灣自命抗中豪豬，卻被兩重輸血怪圈纏身：美國發展ＡＩ產業，我高科技產業對美出超暴增，政府得採購加上產業外移，平衡「美國損失」。另外，軍購綁定ＧＤＰ，經濟愈成長要付更多軍費，舉債連帶增加。國家失血吃老本，官員竟吹捧為台灣模式。

美國積極發展Ｇ２新秩序，《國家安全戰略》報告避談中國軍事威脅，實質影響已浮現。川普低調處理日中「台灣有事」爭議，也未反制中俄聯合巡演圍日，他對美日安保、印太戰略的態度已較過去鬆動。

魯比歐年終記者會談話，反映的不只是個人立場的改變，而是美國態度的轉彎。美國推動Ｇ２外交，印太戰略架構漸趨退場。賴政府只備戰不備談，讓台灣因爭取美方支持，愈漸空虛。競爭力被分解的台灣，對大陸還有何嚇阻力？逾十四兆元的納貢外交，既無嚇阻效力，也沒有在美中新秩序裡留下後路。