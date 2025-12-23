經濟日報社論／新台幣穩定幣的機遇與挑戰

中央銀行。圖／聯合報系資料照

自從美國通過《天才法案》（GENIUS Act），正式將美元穩定幣納入金融體制後，各國紛紛開始評估與規劃本國幣別穩定幣，台灣亦不例外。金管會表示，若《虛擬資產管理條例》能順利完成立法，新台幣穩定幣最快可望於明年6、7月正式上路。中央銀行最近也說明，穩定幣雖未能通過國際清算銀行（BIS）提出的貨幣標準測試，難以成為支付體系核心，但在穩定幣市場快速成長下，央行同意先由銀行發行穩定幣，未來則架構於央行數位貨幣（CBDC）之上，形成雙層架構。

幣圈對台灣虛擬資產與穩定幣發展抱持「期待中帶著審慎」的態度。區塊鏈所支撐的智慧合約技術具備支付潛力，而現實世界資產（RWA）代幣化亦被普遍視為未來趨勢，穩定幣在其中將扮演關鍵角色。不過即便政府能如期完成虛擬資產交易制度立法，新台幣穩定幣在推動初期，仍須面對嚴格監理要求與高度競爭的國際市場，未來成功發展的門檻其實並不低。

政府推動新台幣穩定幣合法化最需關切的風險之一，是穩定幣在特定交易場景取代部分新台幣功能而出現「外溢效應」。虛擬資產市場向來以高度創新與相對寬鬆的監理著稱。未來該市場若以新台幣穩定幣為基礎，建構起「類金融體系」，則有可能因儲備資產的市場與流動性風險，影響實體經濟的金融穩定。政府目前要求由銀行發行新台幣穩定幣，就是希望透過審慎的發行機制與監理架構，抑制穩定幣無序擴張，避免出現非預期後果。然而，隨著制度逐步成熟，虛擬資產服務提供者（VASP）終究可能被允許參與穩定幣發行，政府有必要及早規劃合理的配套監理措施。

國際普遍已有共識，美元穩定幣是全球虛擬資產市場中最主要的交易與計價工具。未來新台幣穩定幣能否在台灣幣圈取得實質使用空間，抑或由美元穩定幣主導本地虛擬資產交易，將是中央銀行最須謹慎評估的課題。國際貨幣基金（IMF）最近明確指出，外幣（特別是美元）計價的穩定幣若被廣泛使用，可能會引發貨幣替代效應；當美元穩定幣在本國金融體系之外流通與交易時，將削弱貨幣主權，並降低貨幣政策的有效性。

新台幣穩定幣並非國際結算貨幣，但若能將之與台灣證券市場或其他本地金融資產連結，則其在幣圈的「有限國際化」並非全然不可能。未來外幣穩定幣若在台灣合法化，不同幣別穩定幣於國內外、跨平台之間的交易活動勢必增加。然而，網路交易不受國界限制，央行若僅依賴外匯申報機制及高度監理VASP規範外幣穩定幣的跨境流通，恐難完全防堵繞過監理體系的交易行為，結果將增加資金進出管理不確定性，甚至對新台幣匯率穩定構成進一步挑戰。

面對未來穩定幣與虛擬資產帶來的支付創新，央行宜掌握貨幣治理核心，穩健做好政策調整準備。央行若以「風險優先於效率、治理先於創新」原則，嚴守匯率穩定與資本移動管理的政策底線，終將難以阻擋虛擬資產市場的跨境發展趨勢。透過國際合作遏阻非法加密資產「滲入」台灣市場，加速建構CBDC作為新台幣穩定幣底層，並讓所有合法、可擴張的數位金融活動，回歸「擴大版」貨幣清算機制，應是央行需要努力的工作。

明年虛擬資產市場成立，幣圈充滿創意的點子將為台灣金融發展帶來機遇，也成為政府梳理監理規則的挑戰，而作好穩定幣管理更是重中之重。既然外幣或本幣穩定幣可能衝擊既有貨幣政策、匯率管理與資本流動監理，政府唯有透過國際合作、審慎監理、制度設計與CBDC等治理工具引導，優化穩定幣成為台灣金融基礎建設與提升支付效率的助力。央行面臨的抉擇不是抑制穩定幣發展，而是設法取得金融創新與穩定之間的平衡，確保新金融工具的演進，不致動搖貨幣主權與整體金融穩定。