聯合報黑白集／野蠻執政

聯合報／ 聯合報黑白集

賴清德總統稱在野黨修法會將台灣推向「在野獨裁」。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀修正《財劃法》，府院不公布、不副署，賴清德總統還獨創「在野獨裁」，其實是複製前總統陳水扁「在怎麼野蠻」路數，以汙名化標籤反制朝小野大。然而，全世界只有行政權才能獨裁，賴總統編織「更大的民主」，只是擴大朝野對立，終難掩蓋「野蠻執政」的事實。

最新民意確認「反惡罷」，府院仍執意衝撞路線。立法院三讀修正《憲訴法》，五位大法官卻違法霸道宣判違憲，再現周星馳電影名言：「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥」，這不是鴨霸、什麼才是鴨霸？法界形容，國家元首若可自行決定公不公布法律，這不叫民主國家，這叫帝制。

執政黨錢權一把抓，賴總統一手指控藍白版財劃法每年舉債五千億元，未來將債留子孫；另一手卻端出一點二五兆元國防特別預算，債留曾孫也在所不惜。

此外，行政院會修正國安相關法案，鼓吹戰爭言論將可重罰百萬；關鍵是誰來裁決「鼓吹戰爭」的定義，網路世界恐變相出現文字獄，宛如《數位中介法》敗部大復活，箝制憲法保障的言論自由。

在野黨本周將雙管齊下，彈劾總統、告發大法官，即使困難重重，也要在合憲合法機制下挽救憲政危機。民進黨在野時信奉「鄭南榕」，如今信賴「朕難容」，野蠻執政已讓民進黨變成自己當年最討厭的模樣。

五個大法官在未達法定人數的情況下，違法組成憲法法庭，作出憲法判決，宣告《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。不過，蔡宗珍、楊惠欽和朱富美三位大法官在法庭外提出不同意該判決的公開法律意見書，指未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，「五人判決」也自始無效。政治大法官變成權力的奴僕，淪為執政者的憲政打手，已經顛覆憲政秩序，讓憲政民主崩塌。

