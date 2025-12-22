經濟日報社論／經貿戰略布局 不可失衡

目前全球經貿走向區域分流與制度競逐，合縱連橫趨勢更為明顯，但是台灣對外經貿戰略卻呈現明顯失衡，過度集中於美國；不僅無助於分散風險，反而削弱台灣參與區域經濟整合的能力。聯合報系資料照

目前全球經貿走向區域分流與制度競逐，合縱連橫趨勢更為明顯，但是台灣對外經貿戰略卻呈現明顯失衡，過度集中於美國；不僅無助於分散風險，反而削弱台灣參與區域經濟整合的能力。

近期台灣爭取在跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）下成立工作小組再度受挫，無法取得後續談判資格，正好凸顯此一問題的嚴重性。更值得關切的是，國內經貿主政部門幾乎未有公開回應，外界無從判斷究竟是因談判資源高度集中於美國而「無暇顧及」，或是已將加入CPTPP優先性下調。僅有外交部門對外表達CPTPP受到政治因素操弄的不滿，並宣示未來將持續爭取支持。若國內各部會步調不一，即使對岸不打壓，台灣也可能因內部協調不力而降低加入CPTPP的機率。另外，若政府持續只以台美雙邊關係取代區域布局，台灣恐在全球經貿重組中更難取得成果。

台美經貿關係的重要性毋庸置疑，但其功能定位必須清楚界定。台美雙邊談判的核心作用，在於因應美國政策壓力，降低不確定性衝擊，而非提供大幅度市場開放，也無法取代大型自由貿易協定（FTA）所帶來的制度性保障。相較之下，已有12個成員且仍持續擴張的CPTPP，正是出口導向經濟體維持長期競爭力的關鍵平台，對台灣而言具有高度重要性。

國際社會評估台灣經貿政策的標準，從來不在政治宣示，而在是否展現具體行動與改革的決心。當台灣在CPTPP的作為保守且策略模糊，其他成員自然會質疑台灣是否做好履行高標準承諾的準備。在高度政治化的區域經濟整合環境中，模糊本身即是負面訊號，而這正是台灣最承受不起的風險。

此外，墨西哥近期宣布將對未與其簽署FTA的國家，針對約1,400項產品加徵關稅，更直接凸顯台灣缺乏FTA連結的弱點。墨西哥主張提高關稅並未超過其在WTO承諾的「約束稅率」，並持續對FTA夥伴維持優惠待遇，仍然符合WTO規範。儘管該政策遭到部分非FTA國家質疑，但預估墨國仍將持續執行，顯示制度內歧視成為可被合法化的政策工具。

墨西哥也是CPTPP成員，該項關稅政策清楚反映全球貿易保護主義升溫的情勢下，是否屬於「協定成員」已成為決定貿易待遇的關鍵分水嶺，對未納入協定體系的經濟體形成不小壓力。

近年來台灣對墨西哥出口持續成長，許多台商亦因應美國關稅與供應鏈調整，將生產布局轉向墨西哥；一旦墨西哥對非FTA國家加徵關稅，衝擊的不僅是台灣出口，更可能動搖台灣企業在北美供應鏈中的競爭地位，顯示缺乏FTA影響早已超越貿易數字本身，而是直接牽動產業競爭力。事實上，此種「規範下的保護主義」，未來其他國家也會實施，對台灣影響會持續擴大。

綜合而言，經貿政策不過度傾斜美國，並非否定台美關係的重要性，而是避免將其視為可取代區域整合的萬靈丹。台美合作本質上屬於雙邊，難以提供FTA具備的全面性與制度性穩定；若台灣過度單押美國軸線，勢將壓縮在其他經貿場域的政策能量與談判空間。特別是自從4月台美展開對等關稅談判以來，台灣在其他區域經濟整合上的投入明顯不足，對申入CPTPP著力亦有限。一旦長期缺席區域經濟整合，台灣更會直接暴露於他國經貿政策轉軌所產生的外溢風險。

台灣真正需要的，並非單一談判突破，而是一套更平衡且可持續的對外經貿戰略。台美經貿合作應被視為整體布局的重要支柱，而非排他性的替代方案，更不應成為忽略CPTPP的理由；同時，政府必須建立跨部會的CPTPP推進機制，清楚釋放市場開放與制度精進的政策訊號，方有可能補足區域經濟整合的制度缺口。