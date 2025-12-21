經濟日報社論／走出財政幻覺 節制特別預算

財政部日前公布累計前11月稅收約3.58兆元，僅較去年同期增加100億，小幅成長0.3%。 聯合報系資料照

財政部日前公布累計前11月稅收約3.58兆元，僅較去年同期增加100億，小幅成長0.3%。而實徵淨額占累計分配預算數98.9%，亦即實際稅收比預估稅收「短徵」了1.1％，打破過去四年稅收鉅額超徵的現象。

觀察前11月的稅收微幅增加，主要還是來自於最主要稅目的正成長，包括綜所稅增加418億（年增5.3%）、營所稅增加237億（年增2.1%），兩者合計即增加了655億（成長3.5％）。其他稅目大多呈現減少，其中以地方稅的土增稅，因房市交易萎縮而減少198億最嚴重，衝擊財政困窘的地方政府；其次因政府可能降低汽車進口關稅，車市觀望影響買氣，使貨物稅年減145億（年減10%），以及營業稅也減少。

值得注意的是，相對於過去四年稅收和經濟成長「脫勾」的現象，也就是稅收增加率是經濟成長率的二至五倍，今年稅收幾乎零成長，遠低於預估經濟成長率7.37％，轉呈逆向的「脫勾」。是否代表稅收成長的動能已經到頂，未來稅收將持續衰退？產業結構的不均衡發展，亦即半導體、晶片產業一枝獨秀，傳統製造業和服務業卻停滯不前，是否影響稅收動能，都值得關注。

再觀察稅收的推估精準度。過去四年連續大幅「超徵」，代表實徵淨額占分配預算數的比率遠遠超過100%，亦即推估數嚴重偏低，引發誤會而遭到各界詬病。有鑑於過去數年因稅收推估保守，而產生鉅額的超徵，財政部修正了稅收推估的模型，反映在114年度稅收推估上的大幅「校正回歸」，稅收成長率拉高到20％。

從前11月的稅收實徵淨額占分配預算數的比率來看，可發現最大稅收的營所稅僅97％，亦即短徵3％；綜所稅超徵率僅0.1％；營業稅僅短徵2％，重大稅目的推估數至今可謂尚屬精準。至於次要稅收的證交稅超徵率達7％、關稅短徵率5.5％，受限於國際外在因素（例如川普的關貿政策）的不確定性，誤差率仍可接受。

稅收推估精準度造成的超徵或短徵，表面上和財政餘絀無關，但因政府編列預算時力求量入為出，盡量平衡，如果歲入的稅收推估偏於保守，會使歲出編列偏低；一旦實際稅收高於推估，「超徵」的結果就會伴隨產生「歲出歲入賸餘」。這正是過去四年稅收大幅「超徵」和「歲出入賸餘」一併發生的道理。

反之，歲入的稅收估計過於樂觀，會導致歲出的編列跟著大幅成長；一旦實際稅收低於推估，「短徵」會伴隨產生「歲出入的短絀」的結果。財政部114年度稅收推估上做了明顯的「校正回歸」，稅收成長推估拉高到20％，讓歲入暴增到史上最高的3.15兆；歲出也從高編列達3.13兆，成長10％，以致預估有289億的歲出入賸餘。幸好在野黨刪減歲出2000多億，讓法定預算的歲出降到2.92兆，才使歲入歲出賸餘增加到2,398億。

如今，截至11月的稅收推估雖然尚屬精準，但已驟轉為過於樂觀而「短徵」300億～500億的結果，勢必減少114年度的賸餘。加上追加歲出819億，變相增加歲出，導致賸餘數將降至1,000億元以下。

更嚴重的是，七年的稅收超徵，讓蔡政府產生「財政幻覺」，從而編列了2.5兆的特別預算，以致於留下的累計歲計賸餘，遠低於累計超徵數。賴政府上任不到兩年，就編了四個特別預算，金額高達1.9兆（韌性條例5,700億，救災特別條例870億，軍購1.25兆），115年度總預算還有1,727億的赤字，中央恐需舉債1.6兆。

因此，今年稅收負成長、短徵兩個重大逆轉，是不能等閒視之的嚴重警訊，賴政府應該走出財政幻覺，基於「量入為出」原則，在支出上「量力而為」，應當對立法院嚴審明年度的歲出心存感激。尤其上兆的軍購特別預算以及賴總統「國防支出占GDP達5％」的宣示，違反財政紀律法「不得增訂固定額度或比率保障」的條款，應先提出財政衝擊評估及延宕交貨的課責機制，才有資格要求立院進入實質審議程序。