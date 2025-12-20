聽新聞
聯合報黑白集／吳豊山這紙門神也撕了

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/海基會' rel='海基會' data-rel='/2/103538' class='tag'><strong>海基會</strong></a>董事長<a href='/search/tagging/2/吳豊山' rel='吳豊山' data-rel='/2/237490' class='tag'><strong>吳豊山</strong></a>（右）被<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統大剌剌換掉。 圖／聯合報系資料照片
海基會董事長吳豊山（右）被賴清德總統大剌剌換掉。 圖／聯合報系資料照片

接海基會董事長剛滿一年，吳豊山突然宣布請辭走人。並非任期屆滿，亦非職務出了差錯，而是賴總統要他「讓賢」。即將接棒的人，是台日關係協會會長蘇嘉全

吳豊山任內雖未見什麼建樹，但他社會形象相對獨立，至少算個「紙門神」，代表海基會還可寄予期待。如今，賴清德連這張紙門神都撕了，海基會就剩下一個空殼子，最後誰來接都沒差。

但問題也在這裡。說穿了，賴清德根本不希望海基會「有所作為」，兩岸關係反正擺著爛就好；但海基會董事長這個位子，他還是需要的。錢多事少頭銜大，用來酬庸恰恰好。這次的人事異動，充分體現了賴總統「功利本位」的權力觀，正是「只要其位，不問其政」。

當兩岸交流協商的管道都封閉，海基會還留著，只剩純供瞻仰、緬懷的功能。即便如此，賴清德還大剌剌換掉吳豊山，讓蘇嘉全取而代之，就更索然無味了。要說蘇嘉全能在海基會開展什麼新局嗎，恐怕也難以奢望。因為他也是被迫把「台日關係協會」會長職位讓給謝長廷，才順勢擠掉吳豊山。由此看，賴清德的治國重心，台日關係果然遠優於兩岸關係。

被點了死穴的海基會，還能拿來酬庸自己人，這恐是它存在的最後價值了。君不見，謝長廷馬上跳出來批在野黨「欺負良家少女」，多麼機靈！

