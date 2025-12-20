聯合報社論／賴卓搞到這步田地，綠營都甘之如飴嗎？

行政院長卓榮泰（右）不行使副署權，賴清德總統（左）說是捍衛民主憲政。 圖／聯合報系資料照片

賴總統和閣揆卓榮泰聯手毀憲，自創「不副署、不公布、不執行」的旁門左道，對付立法院通過的法案。不難想像，以後所有「朕不悅」的法令，都可藉此巧門送進垃圾堆。在野黨對此群情激憤，除移請監察院彈劾卓榮泰，並啟動對賴清德的彈劾程序。政治對立到如此硝煙蔽天，雞犬不寧，政府還有心力思考國政、造福百姓嗎？

賴政府把政治對立升高到今天的地步，已遠超過歷任元首的極限。第一，這已不只是「政黨競爭」，而是主政者以「行政權否定立法權」，是把朝野競爭升級為憲政層級的對抗；第二，賴、卓兩人採取的武器，並非憲政體制的合法手段，而是自行編造「不副署」的巧門，以「尾巴搖狗」的方式推促總統「不公布」法令的違憲行為；第三，若一個「不副署」的藉口就能卡死所有國會三讀的法律，不僅削弱立法權，也侵吞了全體民意對立委的授權，實則讓賴卓體制進一步向「獨裁」邁進。

表面上看，這只是一場「高級政治鬧劇」，是兩個無能而權力欲薰心的行政首長的脫軌演出。但深一層看，這卻是台灣民主面臨嚴峻考驗的時刻，憲政體制輕易被拆梁換柱，唯一能代表民意的立法制衡被藐視踐踏，誰能保證任意被鑿洞的憲法壩體不會逐漸崩潰。如果一個無能的閣揆能隨口自創制度，台灣幾十年來積累不易的民主制度，難道要眼睜睜看著它崩壞？

台灣目前的問題是，經過政黨輪替以來的種種收編、撕裂與清洗，社會上原本堅實的「中立地帶」已逐漸消失，被切割成「非藍即綠」的板塊。民眾黨的出現，原力圖撐出新的中間勢力，但隨著柯文哲遭法辦，也被壓縮在反對陣營一隅。因此，台灣原本蓬勃的中間聲音日漸消失，政治上只剩下朝野對峙互罵，然後是側翼網軍助陣叫囂，再也聽不見振聾發聵的理性呼喚。

更令人困惑的是，歷經大罷免大失敗的挫折，整個民進黨對於賴卓政府這一路脫軌踰憲的演出，似乎一味作壁上觀，沒有人在幕後勸誡或挺身進諫。難道綠營同志要看著「民主」、「進步」的招牌完全毀在賴、卓兩人手上？賴清德和卓榮泰若是氣度恢宏、為國為民的人物也就罷了，偏偏兩人器識狹小又思想死硬，他們手握國家名器大權，滿腦子想的只是壓制對手、牽制地方、拘限人民、挑釁對岸的事，難道不該有同志提點他們一下？

近日來，對於卓揆「不副署」的踰憲之舉，民進黨內有幾位同志表達不苟同的意見。前立委林濁水認為，不副署並不違憲，但不能以此「阻礙總統公布」；否則如此一來，卓榮泰就變成「太上總統」了。林濁水的批評中肯，可惜他被排除在決策圈外甚久，賴政府照例不予理會。包括大罷免的始作俑者——黨團總召柯建銘，也認為閣揆「沒有不副署的空間」，他的話也被當塑膠。

這正是民進黨目前的氛圍：一切只剩下「賴清德說了算」，其他人的意見再怎麼中肯善意，只要賴主席不愛聽，全都只能當成耳邊風。也因此，南二都市長的黨內初選提名，凡不是賴清德屬意的「愛將」，都會被套上奇怪的罪名打壓。其他縣市也一樣，若非新系親信，至少也要「信賴台灣之友會」要角才能雀屏中選。民進黨的「黨內民主」如此，台灣的民主一團漿糊，也就不難想像了。

民進黨大老們若認為台灣選民還迷戀威權統治，或者已經對獨裁者上癮，那就請保持沉默，旁觀賴清德繼續惡搞國政。若不願民主沉淪，就請用自己的方式表達建言吧！