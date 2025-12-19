聯合報黑白集／海南啟動，台灣什麼滋味？

12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關運作。 （新華社）

醞釀五年的大陸海南自由貿易港，昨日封關。一個比新加坡大上四十幾倍的超級自貿港，從此啟航，代表中國深度聯通世界的新里程。

封關不是關起來，而是放開。「封關」封的是海南島與中國內地間新建的海關，而海南卻實現「島內自由」，人員、資金與貨物藩籬盡除，與全球零關稅接軌。

不知是刻意還是巧合，海南自貿港啟動日竟與「改革開放」同日。當年三中全會宣告中國走出文革的桎梏，擁抱開放，如今海南試圖再改寫「開放」的定義。正當川普掀起保護主義浪潮，海南為「自由、開放」開港，展現不同戰略概念。

這個「自由島」的冠冕，本應屬於台灣。上世紀九○年代台灣就提出「亞太營運中心」構想，要當亞太咽喉、中國入口，最後卻淹沒在「戒急用忍」口號中。馬英九主政再提「自由經濟示範區」，仍被民進黨恐中抹紅閹割。

但這些開放概念，顯然觸動了北京。「自貿區」還在台灣島內掙扎時，北京便提出「一帶一路」，並火速批准「上海自貿試驗區」上路，在各地共複製了廿二個。海南超級自貿港，則是給世界的最終答卷。

台灣沒當成亞太營運中心便罷，如今還變成「準備戰爭」的豪豬島。莫說撤除關稅壁壘，連兩岸旅遊都遭禁錮。當對岸歡慶封關，我們只能為閉關自守而悲。