聯合報社論／高虹安案掀開了法治和法制落伍的真相

新竹市長高虹安立委任內的助理費案，一審以「貪汙罪」判處七年重刑，二審則認定無貪汙犯意，僅以「偽造文書」輕判六個月。判決出爐後，引發外界諸多討論，同時也凸顯了相關法令規範不明確的事實。無論是國會討論中的助理費修法，或是此類案件背後可能的政治操作，都暴露當今法治與法制落伍的警訊，因易受操弄而難取信。

高虹安助理費案，從她參選新竹市長起，就被當成政治操作議題。一審和檢方都認定，她向立院申報的助理費應該都是「助理的薪資」，挪做公積金就是「詐領公帑」，是貪汙重罪。二審法官則根據立院的預算編列、制度演變與相關函釋，認定助理費本質上是「協助立委問政的補助」，可供立委彈性勻用。二審並採過去首長特別費案的「大水庫理論」，認為只要支出大於收入、沒有詐領的犯意，即不構成貪汙。

助理費案究竟是貪汙或偽造文書，過去類似案件經常見解不一。就如首長特別費案，因法規認定不同，也讓許多政治人物陷入訟累，甚至殺到血流成河。最後，促成立院修法，才讓制度、法規更明確化。

過去廿五年，有多名立委捲入助理費案，但迄無一人因助理費案入獄。最困擾的是，台灣因高度政治對立，社會上對判決標準不一、執法過程爭議，乃至法院判決的不確定性，都感到無所適從。高虹安所涉助理費案不過十一萬元，忽而判處七年多重刑，忽而急轉直下變成無罪；包括公費助理費究竟是給立委的補貼還是行政費用，都缺乏清楚定義，每次判決都加深爭議。主要原因，就是民眾認為政治力常介入司法。

以民進黨立委陳瑩為例，她利用長年在國外念書的丈夫周世川為人頭，詐領助理費。但檢方採信兩人說詞，認為周世川經常返台協助陳瑩工作，因而決定不起訴處分。對於綠委陳宜瑾和林岱樺，檢方對兩人的態度寬嚴，也是南轅北轍。更遑論，藍營立委顏寬恒與高虹安的案件從偵查期間遭政治操作，至今兩案上訴二審後的結果也截然不同，顏寬恒二審仍維持八年多徒刑。最高法院若無法統一見解，任由不同庭、不同調判決，皆徒增社會困惑。

正因司法對立委助理費案判決標準不一，加上國會助理費制度長期存在諸多模糊地帶，司法若無法以同一標準、同等密度地清查及追訴，自然容易被視為「選擇性執法」。若法院的見解也因人而異，司法的公平、公正性便無法取得人民信賴。這正是司法最大致命傷。

既然制度及法律規範模糊，查核機制又不夠明確，如今法院出現各種見解不一的判決，政府相關單位正好可藉此機會透過全面性的討論凝聚共識，進而檢討修正制度，以避免未來有更多民代、助理不慎在模糊地帶中誤觸法規。如此一來，司法也不必浪費大批資源和人力在這類案件上，並莫名被捲入政治漩渦。

且看，在高虹安案中連帶被起訴的助理王郁文，她擔任助理僅八個月，卻被檢方依「貪汙四六六元」起訴，一審被判兩年，二審改判三個月緩刑。一個年輕人，因非其意志的區區數百元遭纏訟數年，何其無辜！從司法的經濟效益看，太不值得；從人民的法律感情看，當然對司法反感。

高虹安昨天已經復職，但她仍得面對高檢署上訴的變數。此案糾纏三年，民眾五味雜陳；在政治烏雲籠罩下，人們似乎等不到一個「包青天」。這難道是台灣的宿命？台灣法治和法制的落伍，已一目了然，但連憲法都敢踐踏的賴政府，會有改革意願嗎？