聯合報黑白集／賴清德的驚世金句

政府決定不公布不實施《財劃法》和年金改革案，賴清德發表談話，指責在野黨把國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。賴總統執政不順，滿腔憤慨，可想而知。但這「在野獨裁」四字，卻徹底暴露他和團隊的政治無知，更對自己的濫權絲毫無感。

2025-12-18 00:54