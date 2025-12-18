聯合報社論／短徵的警訊：成長未入庫，財政先透支

財政部長莊翠雲昨出席立法院財政委員會，推估全年稅收可能短徵300億至500億元。 記者黃義書／攝影

財政部公布最新稅收統計，今年前十一個月全國稅收三兆五八一三億元，約為全年預算數的九成四，推估全年稅收可能短徵三百億至五百億元。稍早，主計總處才將今年經濟成長率上修到七．三七％，創下十五年來最佳表現。經濟成長率破紀錄，稅收卻短徵，這個奇特的矛盾現象令人困惑。

回顧過去十一年，除了二○二○年因疫情影響短徵二二二億元外，其餘年度皆為超徵，且金額相當可觀。今年若確定短徵，將是五年來首見，也意味持續十多年的稅收超徵好景將告一段落。目前雖只是微幅短徵，但如果最終顯示稅收無法合理對應經濟成長，那麼台灣產業結構失衡、乃至稅負不公的問題便值得警惕了。

財政部認為，車市跟房市交易趨緩，是影響稅收的主要因素；這個解釋，恐太過簡略。車市和房市占經濟比重不大，它們一變動便影響全年稅收，似嫌牽強。造成經濟成長率破紀錄、稅收卻短徵的矛盾，有兩個可能的解釋：其一、過去十多年的稅收超徵和今年的短徵，都是和財主機關的預算數相比；過去編得太保守，刻意壓低稅收，當然會使實徵數大於預算數。無論是估算失準或是要刻意營造超徵榮景，都造成十多年的結構性稅收超徵。過去稅收成長大幅超過經濟成長，本就不合理，代表政府超拿經濟成長果實，也造成必須「還稅於民」。在備受質疑後，財主機關因而「校正回歸」，將稅收預算編列得盡可能貼近現實。

其二、經濟成長的果實，並未反映在稅收上。台灣產業發展傾斜，經濟成長動能幾乎全由外銷與半導體供應鏈承擔，尤其ＡＩ產業一枝獨秀。但這些產業繳稅只占營業稅、營所稅的一部分，且出口及製造業利潤增加不必然立即轉化為政府稅收，原因包括企業採取利潤再投資、跨國帳務與移轉訂價等。且企業並非每筆利潤都在當期繳納營所稅，可能因暫繳、結算時點或海外子公司利潤留存而變動。

相較之下，與民間消費密切相關的產業，則復甦力道有限。在關稅壓力與房市政策調控下，車市與房市交易降溫，地方稅、交易稅與消費相關稅目承壓，反映內需端仍顯疲弱。當成長集中於資本密集、稅務結構複雜的產業，稅基便趨於單一而變得脆弱。

儘管超徵或短徵有時只是估計上的誤差，正如稅收超徵不等於財政餘裕，稅收短徵也不一定代表財政窘困，未必引爆財政危機。但是，放在當前的支出結構中檢視，其風險輪廓便逐漸浮現。

比起稅收超徵或短徵，更值得重視的有兩點，一是今年前十一月的稅收比起去年同期僅成長○．三％，反映未來稅收成長可能已達極限，出現財政收入停滯的警訊。其次是，政府沉溺在過去稅收高度成長的幻覺裡，拚命編列特別預算，明年度包括編列八年一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，社會韌性特別預算五千七百億、救災及追加的預算，合計金額高達二．二兆元。賴政府上台短短一年多，特別預算規模即直逼蔡政府任內八年的二．五七兆元規模。尤其，近十年特別預算逐漸常態化，恐將弱化既有的預算審議與公債法所設下的財政紀律。

在中央與地方財政分配仍待調整、財劃法爭議未解之際，政府的財政空間本就承受多重壓力。若稅收成長無法穩定支撐支出擴張，卻又持續以推動鉅額特別預算，勢必壓縮民生、社福與減稅的空間。立法院有必要嚴審二○二六年的政府預算，更應嚴格把關高額軍購預算，別讓國家財政失速墜落。