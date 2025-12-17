聯合報黑白集／顧立雄見笑轉生氣

國防部長顧立雄（左）。圖／聯合報系資料照片

台南馬桶商賣軍火引全民熱議。面對外界質疑，國防部長顧立雄像被點燃炸藥引線般高分貝反嗆：過去廿年規定都一樣，只要能履約，「不管公司叫什麼名字，登記在哪裡」。先前馬防部被詐團入侵、劣跡斑斑業者承包海軍資安工程，都不見顧立雄發火；這回他的暴跳，令人好奇。

顧立雄的說法，其實背離經驗法則。工程會對政府標案投標商訂有資格標準，規定要有實績、財力規模等。若軍火採購可不論專業信譽，誰都可以代理，那些規定豈非刁難？一・二五兆特別預算都還沒排入立院審議，國防部已一副不容質疑的姿態，難道軍購可隨便撒錢？

馬桶商、茶葉商、鞋店搶進軍火生意，都集中在南二都，比菜農轉作還容易。顧立雄否認招標量身訂做，強調廿年來同規辦理。但民進黨在野時，痛批國民黨軍購透過「白手套＋掮客」裡應外合，抽佣圖利。而如今沿用舊制，卻是騰籠換鳥，難逃換自己人當白手套之嫌。

舊制是因應對外武獲不易，買賣雙方都設代理人，能拿到證明和貨源，並不意外。既是弊案溫床，綠營怎能理直氣壯沿用？

賴總統宣布中共是境外敵對勢力，積極備戰。股市熱炒軍火概念股，南二都也向「軍火城」產業升級。雖兵源不足，但小商人搶發軍火財，支持備戰；顧立雄理當開心，何必大發雷霆？