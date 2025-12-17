聯合報社論／從反議會到反國會，賴總統竟甘被卓揆墊腳

賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左二），出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，並稱若被立法院「倒閣」，將是他「畢生民主勳章」。卓榮泰說得口沫橫飛，卻只是個人囈語。他已被民意證明無能、戀棧又硬拗，如今又粗暴硬槓立法權，這樣還妄想民主勳章，簡直是癡人說夢。更可議的，是賴清德放任卓榮泰「不副署」，自己並以此為由「不公布」《財劃法》，如同把總統權責拿去給卓榮泰墊腳，這是自我作踐也踐踏憲法。

首先，應釐清憲政權責的優先次序。《憲法》規定，國會通過或覆議未過的法律，總統必須在收到後的十日內公布，公布時由行政院長「副署」，以示閣揆對該法負責推動執行。換言之，總統依法公布是憲政的「優先義務」，而閣揆的「副署」之所以稱為「副署」，表示它是次要的、伴隨主體的程序。但賴政府卻反其道而行：卓揆說他「拒絕副署」，並洋洋灑灑寫了一堆理由，所以賴總統也就跟著「不公布」財劃法。這場大戲，不僅是行政權硬槓立法權，更是「尾巴搖狗」，賴清德被卓榮泰當成墊腳石了！

可悲的是，這個權力欲薰心的政府，似乎未意識到自己鬧了什麼憲政笑話；卓榮泰仍得意洋洋放話「歡迎倒閣」，稱自己願意領受這個「民主勳章」。試問，一個執政無能、大罷免掛零、八次覆議被駁回、仍堅持以違憲手段硬槓立法院的閣揆，原該自己羞愧辭職下台，他配得什麼勳章？他的民主見識又在哪裡？更不堪的是，卓榮泰口中那個「勳章」，只是他私心想像以殉職「報效民進黨」的光榮，他有沒有想到自己嚴重辜負了全民？

賴清德對憲政的無知，也到了令人驚訝的地步。卓榮泰「不副署」，從閣揆和總統的憲政關係解讀，是他拒絕遵從總統指令，是在對抗賴總統。在正常的憲政體制，一個沒有民意基礎的行政院長如此囂張，總統就該把他撤換。但依賴清德的如意算盤，卓榮泰的頑抗卻是他對付在野黨的「王牌」，他甘願自我矮化供卓榮泰墊腳，目的是要激在野黨提出「倒閣」之議；屆時除順勢讓卓榮泰下台，可以同時宣布「解散國會」，要求立法院重新改選。這套思路，跟「大罷免」的陽謀如出一轍，賴清德認為可藉此改變民進黨的「國會少數」地位。

簡言之，對賴清德而言，他其實不在乎什麼政治理性、什麼民主憲政、什麼福國利民。他在乎的，只是自己能不能權錢一把抓，能不能遂行自己的意志，建自己想要建的國。因此，他一次又一次企圖推翻現行國會結構，不論是推動大罷免也好，採取違憲手段也罷，拿卓榮泰當誘餌也好，無非就是要把問政場域搞成惡鬥戰場。

賴清德的「反民主」本性，其實從他在台南市長任內兩百多天拒絕進議會，已經暴露無遺。如今他更進一步，從「反議會」升級為「反國會」，把民意機關當成敵人；他自己解釋憲法，自己違背憲法，並厚顏地把在野黨批評他違憲的話語拿來反批對方。對這樣無底限的總統，還有什麼建言是有效的嗎？

能拿「好膽你倒閣」來挑釁在野黨的卓榮泰，其實已把自己變成了政治笑話，也是在羞辱自己；但他顯然無法得逞。藍營已經擺明不會倒閣，這是明智的選擇；以一百多席立委去奉陪一個毫無分量的閣揆，不僅太不划算，更勞民傷財，事實上也無法換取和平。對賴政府而言，接下來要面對的是財劃法不公布的「空窗期」，各縣市預算無著的怨怒必將四起。屆時，賴清德就會明白，留著一個私心硬拗的閣揆有什麼用處。