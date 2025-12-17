經濟日報社論／AI地緣政治 凸顯台灣科技主權

AI示意圖。路透

全球AI競賽方興未艾，科技巨頭競相投入算力、晶片與資料中心的軍備競爭，世界AI版圖也正在被改寫。Google的Gemini 3掀起技術震盪，OpenAI啟動紅色警戒，加快發表新的GPT5.2，所有強權都意識到AI已成為下一個主導世界秩序的核心力量。這場科技的風暴中，台灣的地位比任何時刻都更重要。

台灣不是局外人，而是這場變局中的樞紐。全球八成以上的高階晶片由台灣製造，AI模型所需的GPU與TPU幾乎都必須經過台積電（2330）先進製程。世界的算力若沒有台灣，將面臨瞬間停擺的風險。這使台灣在地緣政治上的角色產生前所未有的張力，既是科技鏈的中心，也是國際策略中的敏感焦點。哪一方掌握AI晶片，就能掌握國力增長的速度，這是美中科技競爭的核心。美國強化對中國大陸的晶片禁令，同時扶植本土AI企業，企圖維持技術領先並鞏固全球秩序。中國大陸則不斷強化本土晶片研發與旗下大型科技公司的AI模型，試圖減少對美國供應鏈的依賴。台灣在這兩股力量之間，既不可被替代，又必須保持高度敏捷。

AI的快速進化使晶片的重要性倍增，模型運算量日益提升，從GPT到Gemini 3都需要大量的先進晶片才能運作。未來的推理與訓練更會進入多模態、高維度、持續運算的時代，算力需求將成為各國的重要戰略資源。

台灣掌握這項資源的核心鑰匙，這把鑰匙帶來機會，也帶來壓力。台灣在AI供應鏈中的角色已不只是製造，而是影響全球科技安全的樞紐。台灣的任何政策、產能配置、能源供應或地緣政治穩定都可能影響世界模型訓練的節奏。

在地緣政治角力中，台灣既是風險中心，也是安全網路的一部分。台海安全一直是全球矚目的焦點，而AI競賽使這種焦點更加突出。想要掌握全球晶片供應的國家，戰略思維往往會把台灣放在科技與安全的交叉點上，這既是保護，也是壓力。

AI不僅改變科技，也改變國家之間的互動。各國開始爭取與台灣建立更深的科技合作關係，希望在未來的算力與晶片供應上占得先機。這種合作不再只是經貿往來，而是戰略聯盟的一環。台灣若能善用這樣的結構，就有機會在全球科技體系中扮演更具影響力的位置。在這個時刻，台灣必須思考的不只是生產能力，而是科技主權的意義。AI時代的科技主權不僅是研發能力，也包括供應鏈控制、能源保障、資料安全與產業延伸能力。台灣應該建立屬於自己的國家級算力平台，吸引全球AI模型在台灣進行部分訓練與推理，讓台灣不再只是製造中心，而是智慧中心。

AI生態系也需要橫向擴張，台灣可以在半導體之外，把AI應用帶入製造、醫療、能源、交通與金融等領域，形成一個完整而不可替代的生態。當全世界都在競逐AI，它們都需要合作夥伴，如此台灣能夠提供的就不僅是晶片，而是能夠支撐大型產業的AI整體解決方案。

AI地緣政治的風暴已經到來，這是一場深刻的挑戰，也是一次千載難逢的機會。台灣的角色不必侷限於供應鏈末端，而可以成為全球科技轉型中的引導力量。只要台灣能把握這個時機建立自己的AI能力、補強能源結構、深化安全合作、擴張科技外交，就能在新的國際秩序中站穩腳步。

AI時代的風暴正快速集結，而台灣站在風眼之中。這裡既是風險交界，也是機會源頭。只要善用自身的技術優勢、地緣位置與國際合作網路，台灣將不只是世界的晶片島，更有機會成為世界的智慧島。