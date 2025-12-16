聽新聞
聯合報黑白集／從「引戰誘餌」到「罷」

聯合報／ 聯合報黑白集

「台灣2025代表字大選」票選結果，年度代表字為「罷」。圖／聯合報系資料照片
「台灣2025代表字大選」票選結果，年度代表字為「罷」。圖／聯合報系資料照片

英國牛津出版社選出牛津大辭典今年代表字，是「引戰誘餌（rage bait）」；聯合報票選的年度代表字，則是「罷」。兩個字看似無關，卻是互為表裡而殊途同歸，都是在網路社群平台操弄仇恨，以達到滿足自私目的的行為。

「引戰誘餌」指的是故意製造挑釁、冒犯內容，激發網路用戶憤怒情緒，以提高流量與曝光。事實證明，這種手法「無恥但有效」，創造者往往得逞。但其代價則是扭曲事實，乃至無辜者被不成比例出征、霸凌，社會仇恨擴大。這類例證，不勝枚舉。

至於「罷」字，雖可用在不同情境；但民眾對「罷」有感，主要來自民進黨發動的大罷免。為達到權力擴張目的，民進黨和罷團操作仇恨，利用「引戰誘餌」，激起選民憤怒情緒，出征藍營或反罷者。

「引戰誘餌」並非無往不利，有時因操作過度而翻車；「大罷免」以「大失敗」作收，就是例證。但無論操作成功與否，造成的社會撕裂都難以復原。牛津出版社選出的「引戰誘餌」，和聯合報選出的「罷」，顯示這種病態氛圍已蔓延到各個角落。

可悲的是，台灣大罷免的「引戰誘餌」，操作者不是網紅，而是「執政者」。而且，即使已證明不得民心，執政者仍樂此不疲，想要繼續摧毀民主法治。殊不知，引戰誘餌用多了，只會被看破手腳，自取其禍。

