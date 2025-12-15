經濟日報社論／真誠面對缺乏發展的成長

由於高科技出口表現優異，亞洲開發銀行調高台灣今年經濟成長率到7.3%，在亞洲僅稍遜於越南，為16年來的佳績。(路透)

由於高科技出口表現優異，亞洲開發銀行調高台灣今年經濟成長率到7.3%，在亞洲僅稍遜於越南，為16年來的佳績。然而，一份由「全球不平等實驗室」公布的「2026年全球不平等報告」則指出，台灣收入最高的10%族群，占有全台總收入的48%；底層的50%族群則僅占總收入12%，顯示高度的所得不均。

套用經濟發展理論的說法，這種經濟有成長，但成長的所得卻集中在少數人、無法被社會大眾分享的狀況，是一種「有成長卻無發展」或「不包容成長」的病態，是必須避免的；因為所得分配不均或惡化，會帶來犯罪率增加、社會不穩定、政治極端化等嚴重後果。對照台灣目前詐騙案猖獗、年輕人躺平、政黨競爭加劇，可說和經濟發展理論的說法不謀而合，值得重視並設法矯正。

有一種說法是，以較嚴謹的「吉尼係數」而言，台灣約略在0.34，仍優於全球半數以上國家，不必過於擔心。但這種看法似是而非，因台灣在所得分配狀況最好的1970年代末期，吉尼係數只有0.27左右；但近年在高科技、房地產和金融快速發展下，已經顯著惡化。而且，和全球幸福感最高的北歐國家相比（2023年丹麥0.30、挪威0.27、冰島0.27、芬蘭0.27、瑞典0.23），我國的所得分配和北歐已有顯著差距，族群間的「相對被剝奪感」自然變大，不能無視其惡化。

雖然中央銀行已開始處理房價問題，稍稍遏止了資產分配不平等的問題，但對一般薪資所得分配的效果仍極有限。事實上，台灣所得分配不均主要來自資通訊等高科技業的所得迅速成長，而傳統製造業和服務業的所得卻停滯不前；特別是就業人數達700萬、占總就業六成的服務業，近年來的薪資成長無法趕上通貨膨脹，「實質所得」下降所產生的怨懟，必須嚴肅處理；但政府逐年以「提高基本工資」的行政手段應對，其實無法解決問題，因絕大部分服務業就業者的薪資並不受其影響。

服務業薪資難以提升的主因，在於服務的「需求」在總人口停滯、甚至逐漸下滑下，難以提升，而服務業的「供給」卻在家數眾多下仍持續增加；2020-2024年期間就從110萬家增加到134萬家，成長速度驚人。在激烈競爭之下，價格難以提升；廠商即使勉強存活，卻普遍難以支撐薪資成長，許多業者只能以最低工資僱用專業不足的年輕人，「低薪」的服務業人口逐漸增加，所得分配當然無法改善。

然而，觀察服務業中的各種行業，通常是必須擁有專業執照的行業，其待遇就會較高，愈難取得證照的工作其待遇愈高。原因很簡單，有無證照、取得的難易度是一種就業者生產力高低的鑑別機制，它同時控制了就業者的供給量，造成稀少性和較高薪資的結果。若能在服務業中善用證照機制，就可以讓就業者的薪資提升；包括對原來不需要證照者增加證照要求，以及對只有簡單證照的行業建立不同級別的多種證照。有意追求高薪資者就會努力精進專業能力，讓業者願意以較高薪資聘用；而已有單一級證照者，也可以獲取高級別的證照來彰顯其專業的提升，以獲得更高待遇。

若整體行業的就業者都能努力爭取高級別證照，整個行業的服務水準就會提升，並可因更優良的服務獲得消費者更大的需求，創造出更大的市場，甚至因創造出良好的國際口碑，得以吸引外國觀光客慕名前來消費，產生一種市場和薪資同時提升的良性循環。

政府財經和勞動部會應進行整體性研析，強化服務業的證照機制，包括更嚴謹的行業衛生、安全和品質標準、收費參考資訊，以保障和刺激消費。行政院更應設定改善所得分配的具體指標以定期檢討改善，讓台灣的成長成為普惠式的包容成長。